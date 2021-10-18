Новый обмен пленными между Киевом и сепаратистами в Донбассе возможен?

На неподконтрольных Киеву территориях "ДНР" и "ЛНР" сепаратисты удерживают около 300 украинцев. Последний обмен был осуществлен более 1,5 года назад. Возможен ли прорыв в этом вопросе?
С последнего обмена пленными между Киевом и пророссийскими сепаратистами из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прошло более полутора лет. За это время все попытки сторон в этом направлении оказались безуспешными. Почему этот процесс зашел в тупик и есть ли надежда сдвинуть его с мертвой точки? Об этом шла речь на третьем Международном форуме по Восточной Украине, проведенном гражданской платформой CivilMPlus в пятницу, 26 ноября.
В настоящее время в местах лишения свободы на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей находится, согласно официальным данным Киева, около 300 военных и гражданских лиц, которых украинские власти стремятся освободить. Часть из них - в тяжелом состоянии и нуждается в немедленной медицинской помощи, сообщили участники круглого стола. Родственники задержанных годами не видят своих родных и не имеют возможности общаться с ними.
В течение 2014-2020 годов правительство Украины освободило, по меньшей мере, 1075 человек, а самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" - почти 1,5 тысячи, проинформировала во время мероприятия глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. По свидетельству бывших заключенных, пытки были распространены с обеих сторон, добавила представитель ООН. Она акцентировала внимание на том, что права задержанных должны соблюдаться всеми сторонами конфликта. В то же время Богнер подчеркнула, что сейчас нет никаких проблем с доступом к украинским местам лишения свободы, в то время как посетить задержанных в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" возможности нет, якобы из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
На призрачные перспективы ближайшего обмена пленными обратила внимание координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы от ОБСЕ Шарлотта Реландер. Она сообщила, что, несмотря на многочисленные переговоры сторон, "дискуссия, к сожалению, не идет в нужном направлении".
По словам представительницы ОБСЕ, в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" считают, что предварительные обмены "были неполными", а также требуют от украинской стороны "процессуальной чистки" перед новым обменом. Это, мол, и есть основная преграда со стороны Украины к новым обменам.
Речь идет о закрытии уголовных дел или амнистии освобожденных ранее заключенных, объясняет в комментарии DW председатель правления украинского "Центра общественных свобод" Александра Матвийчук. Но она напоминает, что в рамках предыдущих обменов были освобождены, например, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане , в отношении которых официальный Киев не может прекратить уголовное производство. "Проблема в том, что все эти процессы обмена - вне права, это политические решения. Нет такого основания в Уголовно-процессуальном кодексе - закрыть дело, потому что человека обменяли, поэтому надо все забыть", - указывает правозащитница.
В ОБСЕ отметили, что в настоящее время вопрос обмена пленными слишком политизирован и решить его в ближайшем будущем в рамках минских договоренностей невозможно. Следовательно, наблюдатели призывают стороны - вместо применения формулы "всех на всех" - осуществить добровольное освобождение удерживаемых лиц в одностороннем порядке.
Шарлотта Реландер отметила, что ситуация с коронавирусом и грядущие новогодние праздники могли бы стать возможностью сделать такой гуманитарный жест. Поскольку о полноценном освобождении или обмене речь не идет, то в ОБСЕ заверили, что делают все возможное для того, чтобы попытаться улучшить условия пленных и восстановить с ними связь.
По информации родственников пленных, в Донбассе сейчас содержатся по меньшей мере 20 украинцев, они находятся в критическом состоянии. "Нужно помочь пленным дожить до момента освобождения, когда бы он ни наступил", - сказала Александра Матвийчук. Она также призвала международных представителей содействовать закрытию таких незаконных мест содержания пленных, как "Изоляция" в Донецке. В общей сложности, по данным украинской стороны, на неподконтрольных территориях действует более 160 мест заключения, работавших и работающих в настоящее время. Через них прошло, по меньшей мере, 3,5 тысячи человек.
По данным уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе также "находятся 450 заключенных, осужденных еще до начала оккупации и тоже изъявивших желание быть переведенными для отбывания наказания на территорию Украины". Еще 258 человек числятся пропавшими без вести. "Относительно Крыма, там 121 гражданин Украины задержан, осужден или находится под следствием. 106 - в тюрьмах РФ, другие - в Крыму", - напомнила во время форума Денисова.
Вопросы заключенных, которые находятся в аннексированном Крыму и в России, сейчас вообще не поднимаются во время переговоров в контексте минских соглашений, однако включение и их в списки должно стать дальнейшей стратегией Трехсторонней контактной группы в вопросе обмена, указывают правозащитники.
Официальные данные об удерживаемых лицах в "Центре гражданских свобод" называют верхушкой айсберга, поскольку реального положения вещей никто не знает. "Их невозможно зафиксировать. Во-первых, родные не всегда обращаются к украинским органам власти и правозащитникам, потому что понимают, что сейчас нет никаких инструментов влияния в этой ситуации. Во-вторых, боятся навредить", - говорит Александра Матвийчук.
По ее словам, официальные данные Киева о списке пленных в "ДНР" и "ЛНР" засекречены, как и подобный список удерживаемых украинской стороной лиц. Правозащитники указывают, что вероятные кандидаты на обмен от украинской стороны - это задержанные и осужденные как уголовные, так и за военные преступления. Самыми известными персонами, которые, возможно, могут претендовать на обмен, являются бывший руководитель донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский и гражданин РФ Андрей Косяк, которого задержали в Луганской области якобы за шпионаж, и которого требовали освободить сепаратисты, блокируя работу ОБСЕ.
Пока в ОБСЕ и ООН скептично относятся к скорому обмену "всех на всех" в соответствии с минскими соглашениями, президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции 26 ноября, что ожидает обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"У нас есть верифицированный полный список, мы считаем его почти полностью справедливым, хотя могут быть ошибки и просчеты", - сообщил Зеленский. По его словам, этот список на обмен передал Путину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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