Полицейских, задержавших "пермского стрелка", наградили

Полицейские Константин Калинин и Владимир Макаров, обезвредившие Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), получили награды. Как сообщили в среду, 22 сентября, в пресс-службе Кремля, младший лейтенант Калинин награжден орденом Мужества, старший лейтенант Макаров - медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Организовали эвакуацию и задержали стрелявшего

На сайте "МВД Медиа" уточнили, что полицейские, получив сигнал от очевидцев о стрельбе, первыми прибыли к месту происшествия. Макаров организовал эвакуацию, а Калинин пошел в здание университета. Возле лестницы, ведущей на второй этаж, он услышал звуки выстрелов и заметил преступника, который спускался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, но Бекмансуров направил на него ружье и выстрелил. Применив табельное оружие, Константин Калинин обезвредил нападавшего, а потом оказал ему первую помощь.

После разбора происшествия Калинину досрочно присвоено звание "лейтенант полиции", Макарову - "капитан полиции", на ступень выше предусмотренного по занимаемой должности.

Пермь скорбит о погибших

Утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из ружья в здании ПГНИУ. Как сообщили в Росгвардии, оружием он владел легально. В связи со случившимся Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более человек".

Передвигаясь от корпуса к корпусу, Бекмансуров убил как минимум шесть человек - четырех студентов, одну выпускницу и 66-летнюю женщину, которая пришла в университет с внуком на экскурсию. Ранения и травмы, по последним данным, получили более 40 человек. При задержании Бекмансуров выстрелил в сотрудника полиции и был ранен ответным огнем.

В Перми и других городах России скорбят о погибших - 26-летней Анне Айгельдиной, 20-летней Александре Моховой, 19-летней Ксении Самченко и 19-летней Екатерине Шакировой, 19-летнем Ярославе Арамелеве и 66-летней Маргарите Энгаус. Сам Бекмансуров находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, у него ампутирована часть голени.

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