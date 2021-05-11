Стрельба в Перми: скорбим

Нападение на гимназию в Казани. Фото с места трагедии

Десятки пострадавших в результате стрельбы в гимназии

В результате стрельбы в гимназии погибли 9 человек, ученики восьмого класса, а также учительница. Пострадали не менее 20 человек. 8 учеников школы в возрасте от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней тяжести, среди них - учащиеся в возрасте от 7 до 9 лет, а также женщина 50 лет и мужчина 62 лет, возраст еще одного пострадавшего уточняется.