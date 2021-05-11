Стрельба в Перми: скорбим

В Пермском университете в результате нападения погибли 8 человек, 19 ранены. Сергей Елкин о скорби, которую разделяет каждый из нас.
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Огонь в кампусе открыл 18-летний студент вуза в военной форме и с автоматом в руках. Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет. Ранее сообщалось, что стрелка убили.
С массовым убийством учеников и учителей вооруженным подростком ФРГ сталкивалась в 2002 и в 2009 годах. DW - о том, как хранят память о погибших, помогают выжившим и предотвращают новые амоки.