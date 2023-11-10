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ОАЭ намерены ограничить реэкспорт в Россию товаров из ЕС

Павел Мыльников
10 ноября 2023 г.

Абу-Даби ограничивает экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны конфликтов, пишет агентство Bloomberg. ОАЭ, Турция и ряд государств Центральной Азии входят в число российских маршрутов по обходу санкций.

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Вид на Абу-Даби
Фото: picture alliance/AP Images/K. Jebreili

Объединенные Арабские Эмираты намерены ограничить реэкспорт из Евросоюза в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом сообщило в четверг, 9 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. По их данным, официальный представитель Абу-Даби заявил, что ОАЭ ограничивают экспорт и реэкспорт товаров двойного назначения в зоны конфликтов.

Турция обдумывает такую же меру, указали собеседники Bloomberg. Турецкое министерство торговли и Еврокомиссия отказались комментировать ситуацию. Турция, ОАЭ и ряд государств Центральной Азии входят в число стран, которые Россия использует в качестве маршрута для обхода санкций.

ЕС в последние месяцы озаботился вопросом соблюдения своих санкций. Брюссель уделяет особое внимание возможности Кремля получать доступ к технологиям и компонентам, которые используются в вооружениях, применяемых Москвой в войне против Украины, отмечает Bloomberg. Несколькими днями ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о подготовке 12-го пакета санкций в отношении РФ.

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