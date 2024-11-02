NYT: У ВСУ достаточно солдат для боев в течение 6-12 месяцев

После 6-12 месяцев боевых действий Киев столкнется с острой нехваткой кадрового состава, сообщила NYT со ссылкой на чиновника, знакомого с оценками Пентагона.

У вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно солдат, чтобы продолжать боевые действия еще в течение 6-12 месяцев, после этого Киев столкнется с острой нехваткой кадрового состава. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на одного из чиновников, знакомых с оценками Пентагона.

В оборонном ведомстве США констатировали, что Киев направил ряд недавно сформированных бригад для поддержки наступления в Курской области РФ - вместо того чтобы задействовать их, как изначально планировалось, для защиты восточного и южного рубежей Украины или же для создания резервов к контрнаступлению 2025 года. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Киев прикладывает все усилия, чтобы привлечь новых солдат, а также провести их обучение.

Летом американские аналитики полагали, что Россия вряд ли добьется значительных успехов в Украине в ближайшие месяцы. Эти оценки оказались ошибочными, пишет газета. Российская армия изменилась и теперь продвигается вперед, говорит высокопоставленный американский военный чиновник. Некоторые разведслужбы США и чиновники в Пентагоне с пессимизмом оценивают способность Украины остановить российское наступление, добавляет издание.

Киев и Вашингтон обсуждают дальнейшее снабжение Украины

В ходе встречи с украинской стороной Остин, ряд других командиров, а также генерал Кристофер Каволи - главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США - обсуждали военное планирование на зиму и то, какое оружие и боеприпасы США могут поставить Киеву в ближайшие пять месяцев, указал представитель Пентагона.

Между тем 29 октября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава офиса украинского лидера - Владимира Зеленского - Андрей Ермак в ходе двухчасовой встрече в Вашингтоне также коснулись планов администрации Джо Байдена по ускоренной поставке Украине артиллерийских систем, бронетехники и боеприпасов для противовоздушной обороны до конца года.

"РФ продвигается вперед за счет небольших сухопутных подразделений"

Американские военные констатируют, что Москва полагается на небольшие сухопутные подразделения для продвижения на востоке Украины, поскольку украинские беспилотники уничтожили большое число российских бронемашин, особенно - старой комплектации.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, с начала войны РФ потеряла убитыми или ранеными 600 тыс. солдат. При этом, по данным NYT, число украинских военных, погибших в боях, составляет около 57 тыс., что вдвое меньше жертв с российской стороны.

Блинкен: Около 8 тыс. военных КНДР переброшены к российско-украинской границе

Ранее, 31 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 8000 солдат из Северной Кореи прибыли к российско-украинской границе и готовятся принять участие в боевых действиях "в ближайшие дни".

По словам Блинкена, российские военные обучают северокорейских военнослужащих пользоваться артиллерийским оружием и беспилотниками, а также "основным пехотным операциям, включая зачистку окопов, что свидетельствует о том, что они полностью намерены использовать эти силы в операциях на передовой".

Всего, по оценкам Вашингтона, на территории России находится порядка 10 000 военнослужащих из КНДР.