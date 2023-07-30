NYT: США подозревают КНР в заражении вирусом инфраструктуры

Пекин может рассчитывать, что сбой в управлении электросетей, питающих военные базы США, замедлит ответ Вашингтона в случае нападения на Тайвань, говорится в статье NYT.

Американские разведслужбы полагают, что Китай мог внедрить вредоносное программное обеспечение в критическую инфраструктуру США с целью нарушить или замедлить развертывание или снабжение войск США, в том числе во время возможной агрессии Пекина против Тайваня. Об этом пишет газета The New York Times в своей печатной версии в воскресенье, 30 июля.

В публикации говорится, в частности, что, по мнению американских военных, а также сотрудников служб разведки и национальной безопасности, речь идет о вирусе, запущенном в сети, через которые осуществляется управление электросетями, системами связи и водоснабжения, питающими военные базы США на родине и по всему миру. Ущерб от этого ПО может оказаться особенно масштабным, учитывая, что от тех же электросетей и сетей водоснабжения питаются и обычные домохозяйства и компании в США.

Создать вирус, который сравнивают с "бомбой с часовым механизмом", могли хакеры, работающие на Народно-освободительную армию Китая, полагают в Вашингтоне.

Первые сообщения о возможном вирусе

Указывается, что первый намек на существование подобного вируса датируется концом мая. Тогда компания Microsoft заявила, что выявила таинственный компьютерный код в телекоммуникационных системах микронезийского острова Гуам, где расположена крупная база ВВС США, и в некоторых регионах Соединенных Штатов.

Расследования, которые начались в США после этого, касались, в первую очередь, регионов с большой концентрацией американских военных баз. Между тем, комментируя эту тему по запросу газеты, Белый дом вечером 28 июля сделал заявление, в котором не упоминались ни Китай, ни военные базы.

"Администрация (президента США Джо. - Ред.) Байдена неустанно работает над защитой Соединенных Штатов от любых сбоев в работе нашей критически важной инфраструктуры, в том числе координируя межведомственные усилия по защите систем водоснабжения, трубопроводов, железнодорожных и авиационных систем", - подчеркнул Адам Ходж - исполняющий обязанности пресс-секретаря Совета национальной безопасности.

Какие цели может преследовать Китай

Одна из версий того, какие цели может преследовать Китай, заключается в обеспечении себе преимущества в случае агрессии против Тайваня, если развертывание американских войск в такой ситуации затянется на несколько дней или недель. Кроме того, сбои в критически важной инфраструктуре могут отвлечь внимание граждан и правительства США так, чтобы они меньше думали о конфликте Китая и Тайваня, предполагают авторы статьи.

29 июля, после публикации онлайн-версии статьи NYT, посольство Китая в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором опровергло обвинения в хакерской деятельности и обвинило США в более существенных нарушениях. "Мы всегда решительно выступали против всех форм кибератак и пресекали их в соответствии с законом", - заявил представитель посольства Хаомин Оуян.

"Китайские правительственные учреждения ежедневно сталкиваются с многочисленными кибератаками, большинство из которых исходит из источников в США", - написал он, добавив: "Мы надеемся, что соответствующие стороны прекратят выдвигать против Китая беспочвенные обвинения".

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