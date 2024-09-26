  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоСША

NYT: Мэру Нью-Йорка Адамсу предъявили уголовные обвинения

Роман Сулима
26 сентября 2024 г.

Обвинительное заключение делает Эрика Адамса первым действующим мэром Нью-Йорка, которому предъявлено обвинение в совершении федерального преступления, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

https://p.dw.com/p/4l7Xv
Lействующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Эрик АдамсФото: Mayoral Photography Office/Ed Reed/AP/picture alliance

Против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса выдвинуты уголовные обвинения, сообщает в четверг, 26 сентября, газета The New York Times со ссылкой на источники. Тем самым впервые в истории самого крупного города Соединенных Штатов действующий мэр обвинен в совершении уголовных преступлений.

Издание уточняет, что обвинительное заключение в настоящий момент остается закрытым, и неясно, какие именно обвинения будут предъявлены нью-йоркскому мэру. Однако, по данным NYT, федеральное расследование частично было сосредоточено на теме вероятного вступления Адамса и его нескольких близких советников и помощников в сговор с правительством Турции с целью получения незаконных иностранных пожертвований. Недавно в отставку ушли глава нью-йоркской полиции и управляющий школами города, пишет газета.

По данным СМИ, федеральная прокуратура также ведет расследование источников финансирования избирательной кампании Эрика Адамса, когда он баллотировался в мэры Нью-Йорка в 2021 году. Об интересе прокуроров к действующему мэру стало известно осенью 2023 года, когда агенты ФБР остановили его после одного из публичных мероприятий и конфисковали у него смартфон и планшет.

Мэр обещает бороться с обвинением против него

В видеообращении к жителям Нью-Йорка, обнародованном поздним вечером накануне, Адамс заявил, что убежден в намерениях правительства его обвинить в преступлениях, однако любые обвинения против него будут "полностью лживыми". "Я всегда знал, что если буду стоять на своем ради всех вас, то стану мишенью. И я стал мишенью. Я буду бороться с этой несправедливостью всеми силами и духом", - заявил мэр, уточнив, что потребует "немедленного суда, чтобы жители Нью-Йорка могли услышать правду". Как сообщает агентство Associated Press, обвинения против мэра могут быть обнародованы уже 26 сентября.

110-м по счету мэром Нью-Йорка Адамс стал в ноябре 2021 года, когда американский мегаполис еще боролся с последствиями пандемии и сильного наводнения, ставшего причиной гибели людей. На тех выборах бывший служащий полиции Адамс получил порядка двух третей голосов избирателей. Тем самым на тот момент 61-летний политик одержал убедительную победу над своим главным соперником, республиканцем Кертисом Сливой и стал вторым в истории Нью-Йорка мэром-афроамериканцем. Первым темнокожим главой этого города был в 1990-93 годах Дэвид Норман Динкинс, также из Демократической партии.

Борец с расизмом в полиции

Еще во время работы в полиции, где он прослужил 22 года, Эрик Адамс боролся с расизмом в правоохранительных органах. В 1995 году он основал организацию темнокожих полицейских. Одним из главных пунктов его избирательной программы является борьба с преступностью.

В Нью-Йорке традиционно сильны позиции демократов, поэтому еще перед выборами Адамс считался явным фаворитом. На пост градоначальника он вступит в январе и сменит демократа Билла де Блазио, не пользовавшегося сильной поддержкой населения. Как отмечало агентство AFP, пост мэра Нью-Йорка считается "самым тяжелым в США после президентского".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Судебное преследование Дональда Трампа - пример того, что правовой системе США требуется реформа, уверен американский адвокат Алан Дершовиц. В прошлом профессор Гарвардского университета, Дершовиц в программе Conflict Zone заявил, что дело Трампа не должно слушаться в Нью-Йорке. Адвокат также критикует отложенную кабинетом Нетаньяху судебную реформу, однако считает это внутренним делом Израиля.
Политика8 мая 2023 г.26:01 мин.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

На саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН

На саммите в Нью-Йорке приняли план реформы ООН

Россия попыталась сорвать принятие Пакта во имя будущего, но 143 страны ООН пресекли сопротивление РФ. Документ, согласование которого длилось с начала года под руководством Германии, утвержден.
Политика22 сентября 2024 г.
external

Трамп или Байден: за кого проголосует русскоязычный Брайтон-Бич

Трамп или Байден: за кого проголосует русскоязычный Брайтон-Бич

Трамп или Байден? Выбирать между двумя кандидатами скоро придется и русскоязычным жителям Нью-Йорка. Таких там ни много ни мало до 8% населения. На фоне войны в Украине это непростой выбор для жителей Брайтон-Бич, которые обычно выбирают республиканцев. Корреспондент DW в США Сергей Сатановский съездил в крупнейший русскоязычный район Нью-Йорка и узнал, что беспокоит старых и новых эмигрантов.
Политика5 марта 2024 г.06:00 мин.
Показать еще