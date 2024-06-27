Глава МВД РФ прибыл в Нью-Йорк на "полицейский саммит"

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в США для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН (UNCOPS-2024). Об этом в среду, 26 июня, сообщила пресс-секретарь министерства Ирина Волк. Саммит пройдет 26-27 июня, его цель - обсуждение вопросов по укреплению международной безопасности и сотрудничеству национальных полиций и полиции ООН.

На полях саммита запланированы встречи Колокольцева с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, а также двусторонние встречи с некоторыми главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств, сообщила Волк.

Колокольцев: ООН должна дать оценку удару ВСУ по Крыму

В ходе встречи Колокольцев призвал ООН "дать должную оценку" ракетному удару украинских войск по Крыму 23 июня, в результате которого четыре человека погибли и более 140 пострадали. По словам Волк, министр выразил уверенность, что "все ответственные" за эту атаку "понесут неотвратимое наказание".

Глава МВД России также заявил о попытках некоторых западных государств исключить РФ из Интерпола "в обход всех уставных документов Организации", он указал на "политизацию существующих международных площадок" и "проявления русофобских настроений в мире".

Колокольцев подчеркнул, что МВД РФ открыто к сотрудничеству "по всему спектру вопросов миротворческой деятельности".

Колокольцев находится под санкциями США

Министерство финансов США в 2018 году ввело персональные санкции в отношении Владимира Колокольцева. В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину Колокольцев был включен в еще один санкционный список Минфина США. Согласно американскому законодательству лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд на территорию США.