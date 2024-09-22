Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Помимо встречи с Джо Байденом, Владимир Зеленский намерен встретиться с обоими кандидатами в президенты США - Камалой Харрис и Дональдом Трампом, а также с представителями Конгресса и лидерами ряда стран.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Об этом он сообщил в соцсети Х вечером в воскресенье, 22 сентября. "Главная цель - укрепить Украину и защитить всех наших людей. Эту войну можно закончить только справедливым миром с помощью глобальных усилий", - говорится в сообщении украинского лидера. Он анонсировал также "план победы Украины" в ее оборонительной войне против РФ, который "будет лежать на столе у всех наших союзников". Ранее Зеленский рассказал, что речь в его "плане победы" идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, о сильной военной поддержке и решениях по экономической помощи.

Как ожидается, на предстоящей неделе Зеленский выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября должна состояться его встреча в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Президент Украины выразил намерение также встретиться и с обоими кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий - Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Кроме того, запланированы его встречи с представителями американского Конгресса, а также лидерами ряда стран и международных организаций.

Предполагается, что одним из пунктов "плана победы", который будет представлен Зеленским Байдену на их встрече, станет разрешение на удары западным дальнобойным оружием по военным объектам в глубине территории РФ, которое США и их союзники по-прежнему отказываются давать Киеву. По данным агентства Bloomberg, этот план также предусматривает, что Украина до конца года должна получить официальное приглашение вступить в НАТО.

Зеленский: Этой осенью решится дальнейший ход войны

В видеообращении, которое Зеленский записал на пути в США, он заявил, что этой осенью "решается, что будет дальше в этой войне". "Вместе с партнерами можем усилить наши позиции, как нужно для нашей победы, общей победы, - для действительно справедливого мира. Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров - тех, кто в самых высоких кабинетах", - сказал украинский президент.

В интервью американскому изданию The New Yorker Зеленский также отметил, что если президент Байден не поддержит предложенный Украиной план, это приведет к долгой войне с большим количеством жертв. "Это означало бы, что Байден не хочет закончить войну способом, который лишает Россию победы", - сказал Зеленский, подчеркнув, что в этом случае Украина продолжила бы "жить по плану Б".

РФ отказалась от участия в саммите мира по Украине

Россия не примет участия во втором саммите мира, который намерена провести Украина, заявила 21 сентября представительница МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются", - приводится в сообщении ведомства ее ответ СМИ. Помимо прочего, Захарова обвинила Украину и мировое сообщество в намерении "предъявить России ультиматум о капитуляции".

Ранее Зеленский сообщил, что организаторы следующего Глобального саммита мира, запланированного на ноябрь 2024 года, собираются пригласить и Россию. Как он отмечал в интервью CNN, Украину необходимо усилить для улучшения позиций на возможных переговорах с РФ. "Дипломатические решения хороши, когда ты силен, иначе Путин (...) не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну", - заявил Зеленский.