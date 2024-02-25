NYT: Глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Украину

Десятый за два года визит директора ЦРУ в Украину стал новым сигналом о том, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев, сказал источник The New York Times в разведывательном ведомстве.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Украину 15 февраля для "успокоения" лидеров страны на фоне проблем с согласованием новых объемов финансирования со стороны США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 25 февраля, со ссылкой на источники.

Некоторые офицеры украинской разведки спрашивали американских коллег, не оставит ли их ЦРУ в случае неудач. "Это случалось раньше в Афганистане, и теперь это произойдет в Украине", - выразил, по сообщению NYT, опасение высокопоставленный украинский офицер.

"Мы демонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет, и этот визит стал еще одним сильным сигналом о том, что приверженность США будет продолжаться", - пояснил в ответ источник в американском разведывательном ведомстве.

Успешное сотрудничество спецслужб длится 10 лет

По данным издания, это десятое посещение Бернсом Украины за два года. Как указывает газета, тесные контакты ЦРУ со спецслужбами Украины существуют с 2014 года. За это время, отмечает NYT, Украина превратилась в одного из наиболее важных разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем.

Отношения настолько укрепились, что после начала российского вторжения в Украину некоторые работавшие в стране офицеры ЦРУ не эвакуировались вместе с другим американским персоналом. Они, по настоянию Бернса, лишь переместились в гостиничный комплекс на западе Украины, чтобы не покидать своих коллег из Службы безопасности Украины (СБУ). С начала войны сотрудники ЦРУ передавали украинским властям критически важную информацию, в том числе о том, где Россия планировала удары и какие системы вооружения будут использованы.

"Без них у нас не было бы возможности противостоять русским или победить их", - приводит газета высказывание Ивана Баканова, который в то время был главой СБУ.

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