Глава ЦРУ: Путин не может позволить себе проиграть в войне против Украины

По мнению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине, поскольку не верит, что может позволить себе потерпеть поражение. Силы РФ не смогли захватить Киев и испытывают сложности с продвижением в Донбассе, однако российский лидер не изменил своего мнения о том, что его войскам под силу одолеть украинские, заявил Бернс, выступая в субботу, 7 мая, на мероприятии, организованном изданием Financial Times.

Бернс, который был послом США в России в 2005-2008 годах, сообщил, что американские разведывательные службы на данный момент не видят "практических доказательств" того, что Москва планирует развертывание тактического ядерного оружия. Однако, по его словам, к такой возможности не стоит относиться легкомысленно, "учитывая бряцание оружием, которое мы слышали от российского руководства".

Глава ЦРУ не стал оценивать текущую ситуацию на поле боя или прогнозировать, как завершится война. Но он отметил, что Китай, в котором Вашингтон сейчас видит своего главного соперника, внимательно изучает уроки войны и то, что они означают для желания Пекина взять под контроль Тайвань. В то же время, по мнению Бернса, председатель КНР Си Цзиньпин не отказался от своей цели в итоге объединить Тайвань с Китаем.

Смотрите также:

Война в Украине - 06.05.2022 Разрушенный мост в городе Орехов Запорожской области. Далее в фотохронике войны в Украине от 6 мая - "Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон в Гостомеле, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 06.05.2022 Территория комбината "Азовсталь" в Мариуполе, 5 мая. Как сообщает британская разведка, российские войска в Украине несут большие потери при штурме этого завода. "Пока украинское сопротивление на "Азовстали" продолжается, российские потери будут нарастать", - указывает министерство обороны Великобритании, отмечая, что это будет срывать оперативные планы РФ на юге Донбасса.

Война в Украине - 06.05.2022 Пророссийские подразделения в Мариуполе стреляют из танка по территории комбината "Азовсталь". Из этого города и завода "Азовсталь" удалось вывезти еще почти 500 человек. Об этом 6 мая сообщили генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 06.05.2022 Эта и несколько следующих фотографий были сделаны 5 мая в Харькове, который продолжают обстреливать российские войска. Сосед по дому в жилом массиве Салтовка пытается тушить пожар в соседней квартире через балкон.

Война в Украине - 06.05.2022 Харьков ежедневно подвергается обстрелам с воздуха и земли. Число разрушенных и получивших повреждения жилых домов продолжает увеличиваться. Уже две недели назад оно, согласно данным властей, приблизилось к двум тысячам.

Война в Украине - 06.05.2022 В предыдущей фотохронике войны в Украине был опубликован снимок, сделанный во время эвакуации животных из Харьковского экопарка в Полтаву. Позже в ходе этих работ парк попал под очередной обстрел. Животных начали вывозить еще в начале апреля после разрушений инфраструктуры и вольеров.

Война в Украине - 06.05.2022 В эвакуации участвовали сотрудники парка и волонтеры. В результате обстрела 5 мая два человека получили ранения. Один из помощников погиб. На этом снимке - раненый волонтер в больнице разговаривает по телефону.

Война в Украине - 06.05.2022 5 мая погиб 15-летний волонтер Деннис, помогавший в парке родителям кормить и вывозить животных. Юношу доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений через полчаса.

Война в Украине - 06.05.2022 Родителям Денниса только что сообщили о смерти сына... Всего за время войны, по словам владельца Харьковского экопарка Александра Фельдмана, здесь погибли шесть человек, ухаживавших за животными и помогавших при эвакуации.

Война в Украине - 06.05.2022 Последний в этой фотохронике кадр из Харькова. Украинские военнослужащие доставляют раненного российского солдата, взятого в плен, в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи.

Война в Украине - 06.05.2022 В ночь на четверг, 5 мая, российским ракетным ударам был подвергнут Краматорск. В результате были повреждены девять жилых домов, школа и инфраструктурные объекты в центре этого города в Донецкой области.

Война в Украине - 06.05.2022 По данным властей Краматорска, в результате этих ракетных ударов ранения получили по меньшей мере 25 жителей. Шесть из них были госпитализированы. На фотографии - 59-летняя жительница Краматорска Наталия Руднева, сын которой после ночного обстрела попал в больницу.

Война в Украине - 06.05.2022 Рабочие осматривают кратер от попадания ракеты в центре Краматорска. Согласно заявлению Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить "полный контроль" над Луганской и Донецкой областями, а также сохранить сухопутный коридор в Крым.

Война в Украине - 06.05.2022 В Киевской области после освобождения продолжают восстанавливать инфраструктуры, разбирать завалы, собирать неразорвавшиеся боеприпасы и проводить разминирование. Так сейчас выглядят окрестности аэродрома в Гостомеле - аэропорта "Антонов". Здесь был замечен один особенный участник этих работ…

Война в Украине - 06.05.2022 Патрон - украинский пес-сапер. Первые фотографии этого джек-рассел-терьера за работой в Черниговской области появились в середине марта - были опубликованы ГСЧС Украины. Этот снимок сделан в Гостомеле. Пес уже стал звездой соцсетей, где публикуют не только фотографии и истории про Патрона, но и работы разных художников, на которых он изображен. Даже есть статья в Википедии - на семи языках!

Война в Украине - 06.05.2022 В этой мастерской во Львове на западе Украины ремонтируют и готовят для отправки в районы боевых действий старые и неисправные автомобили, доставленные сюда из-за границы.

Война в Украине - 06.05.2022 Неразорвавшиеся боеприпасы в Украине представляют и будут еще долго представлять угрозу для населения. Этой теме посвящен специальный семинар во Львове для беженцев из разных регионов страны, чтобы люди знали, на что обращать внимание и как себя вести после возвращения домой.

Война в Украине - 06.05.2022 53-летняя Оксана Николаева вместе с 21-летним сыном Давидом как раз направляются во Львове на железнодорожный вокзал, откуда на поезде поедут в Киев, вернее - домой в Бучу, где Оксана родилась и жила все время до начала войны.

Война в Украине - 06.05.2022 Дом в Буффало Гров - одном из пригородов Чикаго. "Жизнь победит смерть, а свет победит тьму" - переведенная на английский язык цитата из выступления Владимира Зеленского перед Европарламентом в самом начале войны. Позже эти слова были опубликованы на обложке журнала Time.

Война в Украине - 06.05.2022 "Бесстрашная девочка" - бронзовая скульптура около здания Нью-Йоркской фондовой биржи в квартале Манхэттен. Установлена в этом месте несколько лет назад. Была создана по заказу одной крупной компании по управлению активами в рекламных целях. Сейчас она выглядит вот так. Автор: Николай Пермяков

