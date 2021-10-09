Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "воссоединению" с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин в условиях обострения напряженности вокруг Тайваня призвал к "воссоединению" с этой островной республикой, отстаивающей статус независимого государства, но считающейся официальным Пекином одной из китайских провинций. Объединение "мирными средствами" наилучшим образом отвечало бы интересам всей китайской нации, заявил глава КНР в субботу, 9 октября, выступая в Доме народных собраний в Пекине на церемонии, посвященной 110-й годовщине сокрушившей монархию Синьхайской революции. Кроме того, Си Цзиньпин предупредил, что отделение Тайваня ничем хорошим не закончится.
Тайвань незамедлительно отклонил призыв китайского лидера. Островная республика является "суверенной и независимой страной, не входящей в состав Китайской Народной Республики", - заявил официальный представитель президента Китайской Республики (Тайваня) Цай Инвэнь в Тайбэе.
Тайвань не желает объединяться
Как отметил далее спикер, в результате Синьхайской революции 1911 года была основана "демократическая республика, а не авторитарная диктатура". И на Тайване эта демократия "действительно реализована", подчеркнул он.
Обращая внимание на Гонконг, который часто упоминается в качестве образцового примера объединения, представитель тайванского президента обвинил Пекин в нарушении обещаний. Он указал на то, что принцип "одна страна - две системы" оказался нереализуемым, и большинство из 23 миллионов тайванцев отвергают эту модель, отстаивая свою демократию и свободу.
Предостережения в адрес Тайваня и США
Между тем Си Цзиньпин выступил с предостережением в адрес Тайваня. "Те, кто забывает свое наследие, предает свою родину и пытается и пытаться разделить страну, плохо кончат", - пригрозил он. Не называя США, которые поддерживают Тайвань, лидер КНР заявил о недопустимости любого внешнего вмешательства в вопрос Тайваня и подчеркнул, что "тайваньский вопрос - это чисто внутреннее дело для Китая". Наставления Си Цзиньпина прозвучали на фоне усиления конфликта между Китаем и Тайванем и роста активности китайских военных, увеличивших число полетов в воздушную зону безопасности Тайваня и часто проводя военные учения в близлежащих морских акваториях.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев