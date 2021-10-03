Десятки боевых самолетов КНР вновь вошли в воздушное пространство Тайваня

Боевые самолеты КНР в ночь на воскресенье, 3 октября, вновь вошли в воздушное пространство Тайваня. Министерство обороны непризнанного государства сообщило, что еще 2 октября в его воздушное пространство вторглись 20 самолетов ВВС Китая, а в ночь на 3 октября - еще 19 самолетов. Таким образом за сутки установлен новый максимум по количеству вторжений авиации КНР.

1 октября в День образования КНР в опознавательную зону ПВО Тайваня (Adiz) вошли 38 самолетов - в том числе 22 истребителя, два бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, и противолодочный истребитель.

Агентство Reuters отмечает, что Adiz включает в себя не только воздушное пространство непосредственно над Тайванем, но и над частью материкового Китая, однако столь массовое присутствие военных самолетов КНР в этом районе - весьма редкое явление.

Воинственное поведение КНР

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и в подрыве мира в регионе. "Китай действует агрессивно и вредит миру в регионе, будучи в то же время вовлечен во множество актов запугивания", - сказал он. Пекин ведет себя в регионе все более воинственно. На прошедшей неделе в зону оборону Тайваня вошли 24 самолета КНР после того, как это непризнанное государство попыталось стать участником крупного торгового договора в Тихоокеанском регионе.

27 сентября Китай гневно отреагировал на проход британского корабля через пролив, отделяющий Тайвань от материкового Китая. Пекин считает собственной территорией этот пролив, а также большую часть Южно-Китайского моря, которое имеет важное значение и для других стран региона.

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