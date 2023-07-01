WP: Украинские стратеги представили планы ВСУ директору ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс посетил Украину и провел переговоры с ее президентом Владимиром Зеленским, а также с высокопоставленными представителями украинской разведки. Об этом издание The Washington Post (WP) сообщило в пятницу, 30 июня, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ходом поездки. Визит главы разведслужбы Соединенных Штатов состоялся в обстановке секретности.

Военные стратеги в Киеве в беседе с Бернсом представили свои планы, включающие в том числе освобождение значительной доли захваченных Россией территорий уже к осени, размещение артиллерии у ракетных систем у административной границы аннексированного РФ Крыма, а также продвижение на востоке страны, отмечает газета. Планы Киева подразумевают и начало переговоров с Москвой после выполнения этих целей, указывают трое собеседников WP.

Киев может согласиться "не брать Крым силой", сообщили изданию украинские официальные лица. Однако украинская сторона потребует от России принять любые гарантии безопасности, которые Киев сможет получить от Запада, добавили они. В то же время Украине будет нелегко добиться таких гарантий, указывает WP. Так, на прошедшем 29-30 июня саммите Европейского Союза Австрия выступила против принятия гарантий безопасности для Киева на уровне ЕС. Ирландия, Кипр и Мальта также отказались дать необходимое согласие на подобные обязательства.

Зеленский: Переговоры - только после выхода ВСУ на границы 1991 года

Между тем президент Украины подчеркнул, что Киев будет готов к переговорам с Москвой лишь после выхода армии страны на украинские границы 1991 года. "Границы 24 февраля 2022 года - это не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами", - объяснил Владимир Зеленский журналистам после переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

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