Нуланд: США работают с ФРГ и ЕС над задержкой запуска "Северного потока - 2"

США взаимодействуют с Германией и Евросоюзом с целью задержать запуск газопровода "Северный поток - 2". Об этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила в ходе брифинга во вторник, 11 января. По ее словам, Вашингтон в данный момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода.

Действующие власти ФРГ предприняли для этого значительные шаги, а также повторно подтвердили достигнутые с предыдущим правительством договоренности по будущему "Северного потока - 2" в случае российской агрессии в отношении Украины, указала Нуланд. При таком положении дел работа газопровода будет приостановлена, подчеркнула представительница Госдепартамента.

Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября 2021 года. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".

В Госдепе США объяснили, кто вправе принимать решения о членстве в НАТО

Кроме того, Нуланд дала оценку переговорам Запада и Кремля по вопросам безопасности. Она охарактеризовала состоявшиеся в Женеве консультации США и РФ на уровне замминистров иностранных дел как "конструктивные". Вместе с тем заместитель госсекретаря Соединенных Штатов не обошла стороной требования Кремлем "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Решения о членстве в Североатлантическом альянсе остаются за страной-заявителем и 30 государствами - участниками НАТО. Ни у кого больше нет права голоса или вето по этим решениям, отметила Нуланд.

Представительница Госдепа предостерегла Москву от дальнейшей агрессии по отношению к Украине. Если Россия вторгнется в соседнее государство или дестабилизирует обстановку, Вашингтон вместо с союзниками и партнерами готов ввести штрафные меры, в том числе прежде не использовавшиеся, которые существенно скажутся на экономике и финансовой системе РФ, указала Нуланд.

Нуланд - о войсках РФ на границе с Украиной

В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Россия же отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Россиянам следует уделить внимание финансовой стороне размещения войск на украинской границе, считает заместитель госсекретаря США. Размещение сотен тысяч военнослужащих, техники и вооружений (на границе РФ и Украины. - Ред.) крайне дорого, отметила она. "Будь у меня российское гражданство, я бы хотела, чтобы эти средства были направлены на здравоохранение, образование или дороги, <...> а не терялись в большом объеме в созданном кризисе", - подчеркнула замглавы Госдепартамента.

Смотрите также:

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Северный поток - 2" привлек "Фортуну" Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Академик Черский" готовился целый год В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Любмин ждет удвоения поставок из РФ Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Украинский транзит: качай или плати Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Eugal: газ в Германии не задержится Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты TAP: Азербайджан снабжает юг Европы В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Baltic Pipe: Польша сменит поставщика До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию. Автор: Андрей Гурков

