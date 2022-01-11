 Как в Украине оценили переговоры США и РФ в Женеве | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 11.01.2022

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Украина

Как в Украине оценили переговоры США и РФ в Женеве

Пока обе стороны стоят на своем и не готовы идти на существенные уступки - так комментируют украинские наблюдатели женевский раунд российско-американских переговоров.

Уэнди Шерман и Сергей Рябков на переговорах в Женеве

Уэнди Шерман и Сергей Рябков на переговорах в Женеве

Более чем семичасовые переговоры на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств США и РФ 10 января в Женеве не стали прорывом в двусторонних отношениях. Вашингтон не готов отказываться от перспективы расширения НАТО, но может уступить России по некоторым вопросам размещения вооружений и войск. Россия продолжает настаивать на нерасширении НАТО и неразмещении американских ракет в Центральной Европе.

"Красные линии" в понимании США и России

По словам главы американской делегации, заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, ее страна никогда не поставит под сомнение принцип "открытых дверей" в НАТО. В то же время она выразила заинтересованность в дальнейших дискуссиях с Россией о ракетных системах в Европе, ограничении масштабов военных учений на континенте и большей прозрачности в действиях военных обеих стран.

В свою очередь глава российской делегации, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Москва не откажется от принципов нерасширения НАТО, неразмещения ударных ракетных комплексов "на опасной для России дистанции" и будет настаивать на необходимости прекращения "военного освоения" новых членов НАТО. "Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса", - подчеркнул Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

Война ультиматумов?

Комментируя итоги женевских переговоров, украинский военный эксперт Олег Жданов отметил, что в ответ на свои проекты соглашений по новой архитектуре безопасности в Европе (17 декабря Москва опубликовала российские проекты соглашений с НАТО и США, исключающие дальнейшее расширение НАТО. - Ред.) Россия фактически получила от Запада такой же жесткий ультиматум.

Во время российских маневров в Крыму

Во время российских маневров в Крыму

"Подобного противостояния между Россией и США не было с момента завершения холодной войны. Путин не может сделать шаг назад и пойти на уступки, потому что для него это будет означать политическое самоубийство. Ситуация зашла в тупик, и окружение Путина может предпринять попытку отлучить его от власти в лучших традициях Российской империи", - предположил эксперт.

Он считает готовность США сократить количество военных учений вблизи границ России и отказаться от размещения своих ракет в Украине "весьма сомнительной уступкой", которая Россию вряд ли удовлетворит. "Москва понимает, что она слабее Запада, и ведет себя более агрессивно. В то время как Запад - как более сильная сторона - проводит политику сдерживания и пытается договориться", - считает Жданов. Но позиции сторон, по его мнению, остаются диаметрально противоположными.

В результате провала переговоров с США и НАТО Москва может признать независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время, уверен депутат от правящей партии "Слуга народа" Егор Чернев. Москва, полагает он, рассчитывает, что Запад отнесется к этому, как к меньшему злу, чем прямое вторжение в Украину. "Признание Россией "ЛНР" и "ДНР" также будет означать и признание их претензий на остальные Донецкую и Луганскую области… и оказывать им всемерную поддержку. Это позволит России формально не участвовать в войне, чтобы не попасть под санкции, но полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе", - написал Чернев в Facebook.

За кем остался первый дипломатический раунд?

Президенту России Владимиру Путину уже удалось очень сильно изменить тональность разговора с Западом и повысить ставки, считает депутат Верховной рады Украины Инна Совсун. "Еще полгода назад ключевой проблемой отношений Вашингтона и Москвы были санкции против газопровода "Северный поток - 2". А теперь по инициативе Москвы "самой болезненной проблемой" стала международная безопасность. Как следствие - Путин выглядит как лидер мирового масштаба, с которым необходимо вести переговоры", - отметила Совсун.

Пробный запуск новой американской ракеты средней дальности

Пробный запуск новой американской ракеты средней дальности

Нарисованные Россией в Женеве "красные линии" представляются нереалистичными. Но американские темы для дальнейших дискуссий могут быть полезны для обеих сторон. Так оценил женевские переговоры аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. "Ракеты малой и средней дальности и так никто не собирался размещать в Украине, а приближение границ НАТО к России лишь укрепило бы безопасность самой России. США могут пойти на уступки Москве по этим вопросам, но только при зеркальных действиях со стороны Кремля", - отметил эксперт.

В то же время политолог Виктор Небоженко прогнозирует после Женевы снижение напряжения в публичном противостоянии Москвы и Вашингтона в течение 2022 года. Он отметил "очень низкий" уровень представительства на переговорах и тот факт, что они проходили не в женевских помещениях для международных форумов, а в американском представительстве.

"Создается впечатление, что стороны заранее о чем-то непублично договорились. Российская сторона уже пошла на уступки, потому что Рябков опровергал, что декабрьские требования Москвы являются ультиматумом, выполнить их в течение четырех недель также уже никто не настаивает, куда-то делось и обязательное условие рассматривать этот "неультиматум" непременно одним пакетом", - напомнил эксперт.

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    Автор: Виталий Кропман


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