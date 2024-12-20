  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПреступностьХорватия

Ножевая атака в школе в Загребе: погиб ребенок, есть раненые

Олег Соколенко
20 декабря 2024 г.

В Загребе 19-летний мужчина ворвался в школу с ножом и ранил нескольких человек. Семилетняя девочка погибла. Нападавший пытался покончить с собой и был арестован. Сообщается, что он страдает психическим расстройством.

https://p.dw.com/p/4oQcQ
Полиция Хорватии оцепила место преступления (фото из архива)
Полиция Хорватии оцепила место преступления (фото из архива)Фото: NIKOLA BLAZEKOVIC/AFP

В столице Хорватии Загребе, в районе Пречко, молодой мужчина ворвался в здание школы с ножом и ранил нескольких человек. Одна из раненых, семилетняя девочка, скончалась на месте, сообщает агентство AFP. Атака произошла в 9.50 по местному времени в пятницу, 20 декабря.

"Я слышал от сестры, что у входа в школу никого не было, и что нападавший сначала ворвался в классную комнату первоклассников, а затем - к пятиклассникам", - цитирует агентство 14-летнего Филипа, который учится в вечернюю смену. Родители нескольких учеников рассказали телеканалу HRT, что дети как раз закончили завтракать, когда они увидели молодого человека, избивавшего мальчика, и их охватила паника.

Выжившие жертвы нападения находятся в больнице. Речь идет о пятерых детях и, по разным данным, об одном или двух учителях.

Преступник пытался покончить с собой

Нападавшему 18-19 лет - данные о его возрасте у разных СМИ также расходятся. Известно, что он сбежал с места преступления и попытался спрятаться в расположенном неподалеку медицинском учреждении, а затем - покончить жизнь самоубийством с помощью того же ножа. Полиция арестовала его.

Молодой человек был бывшим учеником той же школы и жил по соседству, рассказал журналистам глава МВД Хорватии Давор Божинович. Министр добавил, что у нападавшего было диагностировано психическое расстройство и год назад он уже предпринимал попытку суицида.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Утрехте

Стрельба в нидерландском Утрехте

Стрельба в нидерландском Утрехте

Минимум один нападавший открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, есть погибшие и раненые. Происшествие расследуется как возможный теракт.
Политика18 марта 2019 г.5 фото
external

Нападение с ножом на прохожих в Вюрцбурге - что известно об атаке и убийце? (28.06.2021)

Нападение с ножом на прохожих в Вюрцбурге - что известно об атаке и убийце? (28.06.2021)

25 июня 24-летний гражданин Сомали, соискатель убежища в ФРГ, напал на прохожих с ножом в центре Вюрцбуга в Баварии. 3 женщины погибли. Следствие пока не пришло к однозначному ответу, считать ли преступление терактом.
Терроризм28 июня 2021 г.03:37 мин.
Полицейский на фоне стихийного мемориала в память о жертвах ножевой атаки в Золингене

Резня в Золингене: как отреагируют немецкие власти?

Резня в Золингене: как отреагируют немецкие власти?

После ножевой атаки в Золингене споры о беженцах, пограничном контроле и законе об оружии вспыхнули в Германии с новой силой. Подробности у DW.
Политика26 августа 2024 г.
Показать еще