Ножевая атака в школе в Загребе: погиб ребенок, есть раненые

В Загребе 19-летний мужчина ворвался в школу с ножом и ранил нескольких человек. Семилетняя девочка погибла. Нападавший пытался покончить с собой и был арестован. Сообщается, что он страдает психическим расстройством.

В столице Хорватии Загребе, в районе Пречко, молодой мужчина ворвался в здание школы с ножом и ранил нескольких человек. Одна из раненых, семилетняя девочка, скончалась на месте, сообщает агентство AFP. Атака произошла в 9.50 по местному времени в пятницу, 20 декабря.

"Я слышал от сестры, что у входа в школу никого не было, и что нападавший сначала ворвался в классную комнату первоклассников, а затем - к пятиклассникам", - цитирует агентство 14-летнего Филипа, который учится в вечернюю смену. Родители нескольких учеников рассказали телеканалу HRT, что дети как раз закончили завтракать, когда они увидели молодого человека, избивавшего мальчика, и их охватила паника.

Выжившие жертвы нападения находятся в больнице. Речь идет о пятерых детях и, по разным данным, об одном или двух учителях.

Преступник пытался покончить с собой

Нападавшему 18-19 лет - данные о его возрасте у разных СМИ также расходятся. Известно, что он сбежал с места преступления и попытался спрятаться в расположенном неподалеку медицинском учреждении, а затем - покончить жизнь самоубийством с помощью того же ножа. Полиция арестовала его.

Молодой человек был бывшим учеником той же школы и жил по соседству, рассказал журналистам глава МВД Хорватии Давор Божинович. Министр добавил, что у нападавшего было диагностировано психическое расстройство и год назад он уже предпринимал попытку суицида.