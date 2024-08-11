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NOZ: В ФРГ происходили почти три атаки на беженцев в день

Екатерина Венкина
11 августа 2024 г.

Как следует из ответа федерального правительства Левой партии, в первой половине 2024 года в Германии ежедневно происходили в среднем почти три атаки на беженцев.

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Беженцы в Бранденбурге
Беженцы в Бранденбурге (фото из архива)Фото: Patrick Pleul/ZB/dpa/picture alliance

В первой половине 2024 года в ФРГ ежедневно происходили в среднем почти три атаки на беженцев. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung. Она сослалась на ответ федерального правительства на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

За первые шесть месяцев этого года полиция зарегистрировала 519 нападений на беженцев по всей Германии. Речь шла, в частности, о разжигании ненависти, противоправном принуждении и нанесении тяжких телесных повреждений.

Нападавшие часто придерживались правых взглядов

По данным следователей, в 88 процентах случаев атаковавшие руководствовались правыми взглядами. Кроме того, было совершено 69 нападений на приюты для беженцев, уточнило агентство KNA.

В целом по итогам 2023 года было зафиксировано 2450 нападений, большинство из них приходилось на Саксонию и Тюрингию на востоке ФРГ.

Депутат бундестага от Левой партии Клара Бюнгер (Clara Bünger) объяснила происходящее, в частности, заявлениями политиков на местах. "Давно известно, что существует тесная связь между расистскими лозунгами, используемыми политиками, и мобилизацией по расистским мотивам, а также нападениями на улицах", - указала она.

В Тюрингии 30 процентов избирателей - за правопопулистов

В федеральных землях Тюрингия и Саксония 1 сентября будут избраны новые земельные парламенты.

По данным опроса ZDF Politbarometer, в Тюрингии за провопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) готовы отдать свои голоса 30 процентов избирателей. За ней следуют Христианско-демократический союз (ХДС) с 21 процентом и "Союз Сары Вагенкнехт" с 19 процентами. У Левой партии - 15 процентов, а у Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - всего семь процентов.

Согласно опросу - в Саксонии с 34 процентами лидирует ХДС, всего на четыре процента отстает АдГ. У "Союза Сары Вагенкнехт" - 11 процентов, "зеленым" и СДПГ доверяют по шесть процентов.

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