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ПолитикаФранция

Новым премьер-министром Франции стал центрист Франсуа Байру

Александра Иванова
13 декабря 2024 г.

Лидер центристской партии "Демократическое движение" Франсуа Байру - сторонник президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру
Новый премьер-министр Франции Франсуа БайруФото: Eliot Blondet/abaca/picture alliance

Во Франции лидер центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру назначен новым премьер-министром страны. Об этом говорится в пресс-релизе Елисейского дворца, обнародованном в пятницу, 13 декабря.

Как отмечают СМИ, 73-летний Франсуа Байру является сторонником президента Франции Эмманюэля Макрона. Он сменил на посту главы правительства Франции Мишеля Барнье, вынужденного уйти в отставку после трех месяцев работы в результате вотума недоверия его кабинету, за который 4 декабря проголосовало большинство депутатов Национальной ассамблеи (парламента) Франции.

Задачи нового премьера Франции

Теперь задача Байру - сформировать новое правительство и добиться принятия бюджета на 2025 год, указывает медиакомпания RFI. Как пишет французская пресса, новому кабинету будет крайне сложно балансировать между правыми и левыми силами в парламенте. 

Президент Франции не имеет права распустить парламент ранее чем через год после последних выборов. Они состоялись в стране 8 июля 2024 года. Партия "Демократическое движение" входит в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Как напоминает агентство "Интерфакс",  в период с 1993 по 1997 год Франсуа Байру был министром национального образования Франции. В 2017 году он недолго возглавлял министерство юстиции. Выдвигался кандидатом на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов.

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