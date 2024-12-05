Макрон принял заявление об отставке правительства Франции

Причиной объявления недоверия правительству Мишеля Барнье стало принятие закона о бюджете социального страхования на 2025 год без одобрения депутатов. Барнье временно останется на посту премьер-министра Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке правительства страны, поданное премьер-министром Мишелем Барнье. "Премьер-министр сегодня подал заявление об отставке своего правительства президенту республики, который принял его к сведению. Мишель Барнье с членами правительства обеспечивает решение текущих дел до назначения нового правительства", - говорится в сообщении Елисейского дворца, обнародованном в четверг, 5 декабря.

Кто станет новым премьером Франции?

По данным агентства AFP, утром Макрон и Барнье общались около часа в Елисейском дворце. Затем президент принял председателя Национального собрания Яэль Браун-Пиве, которая призвала президента назвать нового кандидата на пост премьера "быстро", чтобы "не допустить неопределенности".

После этого Эмманюэль Макрон встретился с лидером центристской партии "Модем" (MoDem) Франсуа Байру, который может стать преемником Барнье, пишет AFP со ссылкой на неназванный источник. По сведениям агентства вечером 5 декабря Макрон выступит с телеобращением к нации. В окружении президента говорят, что он намерен действовать быстро и уже в этот вечер, возможно, объявит нового премьер-министра.

Вотум недоверия правительству

Днем ранее нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - выразила недоверие правительству Мишеля Барнье. Причиной недоверия стало принятие закона о бюджете социального страхования на 2025 год без одобрения депутатов.

Во Франции это первый случай увольнения правительства Национальным собранием с 1962 года. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции с момента создания Пятой республики в 1958 году.