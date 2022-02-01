Новый посол Швейцарии прибудет в Минск в феврале и посетит Херше

Швейцария намерена направить в Минск нового посла в феврале этого года. Он вручит верительные грамоты и приступит к дипломатической работе.

После президентских выборов в августе 2020 года многие страны отказались направлять в Беларусь своих послов и вручать Александру Лукашенко верительные грамоты, тем самым не признавая его легитимность.

В Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии отмечают, что Швейцария не высказывается насчет легитимности глав государств - она признает исключительно государства. "Поэтому вручение верительных грамот с позиции Швейцарии не является актом признания", - так во внешнеполитическом ведомстве страны прокомментировали DW решение о направлении в Беларусь своего посла.

Новый посол посетит гражданку Швейцарии Наталью Херше в тюрьме

Наталья Херше

Планируется, что после прибытия в Минск новый посол посетит гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую в декабре 2020-го осудили на два с половиной года колонии за сорванную с силовика балаклаву. В сентябре 2021 года ей ужесточили условия содержания и перевели в могилевскую тюрьму.

Предыдущий посол Швейцарии в Беларуси ушел в отставку осенью 2021-го. Его преемница Кристине Хонеггер Золотухин была назначена в ноябре прошлого года, но пока так и не приступила к дипломатической работе в Минске.

В декабре 2021 года Швейцария приняла новый пакет санкций в отношении Беларуси. На сегодня, по данным швейцарского внешнеполитического ведомства, финансовые санкции и запрет на въезд распространяется на 26 белорусских компаний, а также на 183 человека, включая Александра Лукашенко. При этом, если Евросоюз примет новые санкции в отношении Беларуси, вслед за ним Швейцария рассмотрит такую возможность, отметили в швейцарском ведомстве.

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