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Новый обстрел Харькова: погибли минимум два человека

Роман Сулима
25 мая 2024 г.

В спальном районе Харькова две управляемые авиабомбы нанесли удар по строительному гипермаркету, в котором находилось около 200 людей. Власти сообщают также о попадании по территории Центрального парка города.

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Последствия ракетной атаки РФ на крупную типографию в Харькове 24 мая
Последствия ракетной атаки РФ на крупную типографию в Харькове 24 мая Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP/picture alliance

Днем в субботу, 25 мая, войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков, на этот раз один из спальных районов города, сообщил мэр Игорь Терехов. Под обстрел попал строительный гипермаркет "Эпицентр". "Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал мэр города. На данный момент известно о двух погибших. Терехов добавил, что много раненых и пропавших без вести.

Под обстрел также попал Центральный парк города, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на строительный гипермаркет сбросили две управляемые авиабомбы. "Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров", - написал он. Позже он подтвердил гибель двух людей и сообщил о 24 раненых.

Зеленский назвал очередной удар по Харькову "российским безумием"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем внеплановом видеообращении днем 25 мая назвал субботний удар по Харькову "очередным проявлением российского безумия". "Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло", - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский вновь призвал мировых лидеров оказать достаточную поддержку в виде ПВО, необходимость в которой особо остро на себе в последние недели ощущает Харьков. "Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость - для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", - написал президент.

 

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