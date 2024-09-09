Сибига отозвал временного поверенного Украины в Грузии

Андрей Сибига объявил об отзыве главы украинской дипмиссии в Грузии Михаила Харишина, объяснив это "полным непониманием им реалий дипломатии воюющего государства", и внес предложение об увольнении замминистра.

Новый глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина, а также внес представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец. Об этом Сибига написал в Facebook вечером в понедельник, 8 сентября, после встречи с послами и генконсулами Украины, отметив, что решил прекратить долгосрочную командировку временно поверенного в Грузии из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства".

Как уточняет издание "Украинская правда", в августе Михаил Харишин заявил, что Украина в свое время получила одобрение Тбилиси на назначение нового посла в Грузии, но этому помешала непонятная риторика со стороны грузинских властей.

Андрей Сибига также сообщил, что отчитался о первых кадровых решениях во вверенном ему министерстве. "Будет новая структура министерства, пересмотренные расписания посольств. Нам нужна молодежь, чтобы к нам присоединилась. Для этого будут созданы все условия - запланирована встреча с руководителями ведущих отраслевых вузов", - написал он.

Верховная рада назначила Сибигу главой МИД 5 сентября

Андрей Сибига занимал пост первого заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины. Ранее украинский парламент утвердил отставку его предшественника Дмитрия Кулебы, который возглавлял ведомство с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке.