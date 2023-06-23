На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

После обнаружения обломков подлодки, погружавшейся к затонувшему "Титанику", надежды на спасение пассажиров не осталось. Эксперты уверены, что батискаф взорвался в результате имплозии, а люди погибли мгновенно.

Поиски подводной лодки "Титан" с пятью людьми на борту, которая пропала в Атлантическом океане 18 июня при погружении к затонувшему лайнеру "Титаник", продолжались четыре дня. С каждым днем они становились все лихорадочнее: считалось, что если люди в субмарине и остались живы, то запаса кислорода им должно хватить на 96 часов.

22 июня примерно в 500 метрах от носовой части "Титаника" были найдены пять больших обломков батискафа - телеканал CNN со ссылкой на служебную записку спасателей сообщил, что это были части внешней обшивки пропавшей подлодки, в том числе, два куска корпуса "Титана". Владелец подлодки, компания OceanGate объявила, что все люди, находившиеся на борту подводного аппарата, погибли. Гибель пятерых человек подтвердила и береговая охрана США на специальном брифинге. Поиск тел будет продолжаться еще какое-то время, хотя спасатели отмечают крайне неблагоприятные условия для него на большой глубине.

К обломкам "Титаника" - на подлодке "Титан"

Судьба океанского лайнера "Титаник" - самого большого и комфортабельного судна своего времени, затонувшего в 1912 году во время первого же рейса от столкновения с айсбергом, продолжает будоражить умы по сей день. В 1985 году "Титаник" был обнаружен на дне Атлантического океана, и с тех пор к место его гибели стало не только объектом научного изучения, но и магнитом для любителей экстремальных приключений.

Обломки "Титаника" Фото: Arthur Loibl

"Вырвитесь из повседневной жизни и откройте для себя нечто поистине необыкновенное": под таким девизом компания OceanGate рекламировала туристические экспедиции к обломкам океанского лайнера, затонувшего на глубине 3,8 тысяч метров на северо-востоке Канады, в 600 километрах от острова Ньюфаундленд. Пилотируемый подводный аппарат "Титан" был специально создан компанией для путешествий в морские глубины: в OceanGate утверждали, что "Титан" - одна из пяти существующих в мире подлодок, способных погружаться на глубину до 4000 метров.

Спуск к месту гибели "Титаника" для коммерческих пассажиров, который организовывала компания OceanGate, стоил 250 тысяч долларов за одного человека. Первое погружение состоялось в 2021 году, в 2022 году после очередного путешествия компания опубликовала кадры затонувшего лайнера. За это время компания успешно доставила к "Титанику" почти 60 частных клиентов и около 20 ученых. Так что же стало причиной катастрофы 18 июня?

"Титан" раздавило толщей воды

По версии спасателей, к трагедии на батискафе могла привести "катастрофическая имплозия", что означает взрыв, направленный внутрь. Вероятнее всего, обшивка подлодки не выдержала давления воды на глубине 3,8 тыс. метров. При имплозии происходит резкое разрушение объекта, вызванное тем, что внешнее давление превышает внутреннее. На большой глубине такую катастрофу может спровоцировать малейший дефект в конструкции.

Командир береговой охраны США на брифинге после того, как были обнаружены обломки корпуса подлодки Фото: Brian Snyder/REUTERS

Точные причины и время катастрофы должно установить следствие, однако специалисты береговой охраны США уже сейчас склоняются к мнению, что катастрофа произошла еще до начала поисков, спустя некоторое время после погружения "Титана". В пользу этой версии говорит, в частности, то, что гидроакустические буи, которые были развернуты в зоне поиска батискафа, не уловили никаких аномальных шумов за весь период спасательной операции. В то же время ВМС США с помощью секретной акустической системы наблюдения за подлодками зафиксировали звук, похожий на взрыв мини-субмарины, вскоре после того, как была утеряна связь подлодки с управлявшим ею кораблем Polar Prince.

"Аномалия, схожая с имплозией или взрывом, была выявлена в непосредственной близости от места, где находился "Титан" в момент потери связи", - сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник. По словам собеседника издания, эти данные не показались военным "достаточно конкретными", однако они проинформировали об этой "нерегулярности" береговую охрану, что позволило сузить зону поисков.

Режиссер "Титаника" был уверен в имплозии "Титана"

В том, что подводная лодка была разрушена в результате имплозии, уверен и режиссер блокбастера "Титаник" Джеймс Кэмерон, который со времени создания фильма в 1997 году посвятил много лет изучению затонувшего лайнера и много раз совершал погружение к его обломкам. В интервью агентству Reuters Кэмерон сказал, что понял, что произошло с субмариной, сразу же после известия о ее исчезновении.

Поиски пропавшего "Титана" велись также с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов Фото: Olivier Dugornay/Ifremer/CCBY/REUTERS

Причина его уверенности заключалась в том, что с подлодкой не только была утрачена связь - она также перестала отслеживаться. "Единственное объяснение, пришедшее мне на ум, - это имплозия", - сказал Кэмерон. В последние дни он питал "неестественную надежду", что его опасения ошибочны, добавил режиссер, но "в глубине души знал, что это не так".

Руководство OceanGate предупреждали о проблемах "Титана"

Джеймс Кэмерон признался, что изначально с опасением относился к идее OceanGate создать корпус подводного аппарата "Титан" из композитного углеродного волокна и титана. "Я подумал, что это ужасная идея. Жаль, что я не высказался, но я полагал, что кто-то умнее меня, потому что я никогда не экспериментировал с этой технологией, но на первый взгляд это звучало плохо", - рассказал он.

Режиссер обвинил руководство OceanGate в том, что оно игнорировало опасения некоторых экспертов о недостаточной надежности "Титана". Многие люди, участвующие в глубоководных экспедициях, были "очень обеспокоены этой подводной лодкой", сказал Кэмерон в интервью американской телекомпании ABC. Компания даже получила письменное предупреждение о том, что конструкция подводного аппарата слишком "экспериментальна для перевозки пассажиров и нуждается в сертификации".

Основателю OceanGate Стоктону Рашу было известно о "потенциальном риске" для пассажиров "Титана" Фото: R4924_italyphotopress/IMAGO

О возможных проблемах на экстремальной глубине при эксплуатации "Титана" предупреждал еще в 2018 году тогдашний директор по морским операциям в OceanGate Дэвид Локридж. В связи с этим он настаивал на необходимости дополнительных испытаний субмарины, отмечая ее "потенциальную опасность для пассажиров". Однако это привело лишь к тому, что руководство компании уволило Локриджа.

Пассажиры "Титана": смерть наступила мгновенно?

Пассажиры "Титана", по всей видимости, погибли мгновенно. К такому выводу эксперты пришли, учитывая вероятную причину катастрофы. Давление на подводный аппарат на глубине настолько велико, что взрыв происходит за доли миллисекунды, цитирует CNN объяснение бывшего офицера ВМС США и профессора Международного университета Флориды Эйлин Марти.

Скорость имплозии, по ее словам, составляет 2,4 тысячи км в час - за такое короткое время человеческий мозг не успевает осознать, что произошло. "Полный коллапс произошел бы еще до того, как люди внутри смогли понять, что возникла какая-то проблема", - полагает Марти.

Кто стал новыми жертвами "Титаника"

Пассажирами последнего рейса "Титана" были три человека: британский бизнесмен и основатель компании Action Group Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман. На борту подлодки находились также два члена экипажа: французский исследователь Поль-Анри Наржоле и основатель компании OceanGate Стоктон Раш.

Хэмиш Хардинг Фото: Dirty Dozen Productions/PA Media/dpa/picture alliance

58-летний Хэмиш Хардинг - миллиардер, глава компании Action Aviation, занимающейся продажей частных самолетов. Хардинг несколько раз посещал Южный полюс, спускался на дно Марианской впадины, в связи чем был дважды занесен в Книгу рекордов Гиннесса: за самое долгое пребывание на глубине 11 тысяч метров (4 часа 14 минут) и преодоление самого большого расстояния на этой глубине (4,6 км). В третий раз в Книгу рекордов Гиннесса он попал после кругосветного полета через Северный и Южный полюса за 46 часов 40 минут. Бизнесмен также был пассажиром космического корабля New Shepard в рамках суборбитальной миссии Blue Origin в июне 2022 года.

48-летний Шахзада Давуд, находившийся на борту "Титана" вместе с сыном, - член одной из богатейших семей Пакистана. Долгие годы он жил в Великобритании и был известным там инвестором и филантропом. По словам старшей сестры Давуда, он с детства увлекался историей "Титаника". Сулеман, в отличие от отца, с опасением относился к погружению на "Титане", однако решился принять участие в путешествии, которое должно было состояться в отмечаемый во многих странах День отца.

Поль-Анри Наржоле Фото: Bebeto Matthews/AP Photo/picture alliance

77-летний французский исследователь и акванавт Поль-Анри Наржоле много лет занимался изучением "Титаника" и совершил 35 погружений к затонувшему лайнеру. Бывший морской офицер, командир группы водолазов-разведчиков, ветеран ВМС Франции с 22-летним стажем. В ходе экспедиций к "Титанику" он поднял со дна более пяти тысяч предметов с корабля, за что получил прозвище "Мистер Титаник".

61-летний Стоктон Раш - основатель и исполнительный директор компании OceanGate. В день катастрофы именно он управлял подводной лодкой. Газета The New York Times выяснила, что жена Стоктона Венди является праправнучкой Исидора Штрауса и его супруги Иды, которые погибли на борту "Титаника" в 1912 году. Их история послужила прообразом известного кадра из фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона: пожилая пара во время крушения лежит в обнимку в постели. Штраусы были пассажирами первого класса. Они отказались сесть в спасательную шлюпку, так как на борту судна еще оставались женщины и дети.

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