В районе пропавшей субмарины зафиксированы шумы

Спасатели зафиксировали подводные шумы в районе поиска пропавшей частной субмарины "Титан", погружающей туристов к месту гибели океанического лайнера "Титаник". Шумы обнаружил канадский патрульный самолет Boeing P-3 Poseidon, туда были перемещены дистанционно управляемые подводные аппараты, но поиски дали "отрицательные результаты", сообщила в среду, 21 июня, Береговая охрана США, отметив, что данные с канадского самолета переданы специалистам ВМС США для дальнейшего анализа.

Ранее телекомпания CNN и издание Rolling Stone, ссылаясь на внутреннюю правительственную информацию, сообщили, что канадский P-3 зафиксировал в районе спасательной операции "акустическую обратную связь" - звук, похожий на стук, который 20 июня раздавался каждые полчаса. Из этой информации неясно, когда именно и как долго раздавался этот звук.

В одном из правительственных сообщений говорится, что когда через четыре часа (после предполагаемого обнаружения сигналов. - Ред.) в районе поисков было развернуто дополнительное гидролокационное оборудование, звук был еще слышен, и "такая обратная связь свидетельствует о том, что выжившие сохраняют надежду".

Исчезновение "Титана"

Частная подлодка "Титан" пропала в северной Атлантике 19 июня. На ее борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежит пропавшая субмарина.

"Титан" начал двухчасовое погружение к месту гибели "Титаника", но потерял связь с основным кораблем экспедиции. Запас кислорода на батискафе рассчитан на 96 часов. Эксперты полагают, что на "Титане" могла выйти из строя система электроснабжения, произойти короткое замыкание или аппарат слишком близко подошел к "Титанику" и застрял в конструкциях затонувшего лайнера.

Американский телеканал NBC обратил внимание на то, что владелец батискафа Стоктон Раш в одном из интервью 2020 года говорил, что у "Титана" наблюдаются признаки "циклической усталости". Из-за этого аппарат мог опускаться лишь на глубину до трех тысяч метров. Между тем обломки "Титаника" находятся на глубине около 4000 метров.

Площадь поисковой операции составляет около 20 ты. кв. км.

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