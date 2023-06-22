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Члены экипажа батискафа "Титан" погибли - компания-оператор

Олег Соколенко
19 мин. назад

Компания OceanGate считает погибшими пассажиров ее батискафа "Титан", пропавшего при спуске к месту крушения "Титаника".

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Миниподлодка "Титан"
Пропавший батискаф "Титан"Фото: OceanGate Expeditions/dpa/picture alliance

Компания заявила в четверг, 22 июня, что считает погибшими пятерых пассажиров ее батискафа "Титан", пропавшего несколько дней назад при спуске к месту крушения "Титаника". Заявление компании передала медиакомпания CNN.

Ранее CNN также сообщила, что рядом с местом пропажи батискафа были найдены обломки, как полагают, внешнего корпуса "Титана".

На борту батискафа находились британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын, а также CEO OceanGate Стоктон Раш и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

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