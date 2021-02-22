Санкции ЕС против России из-за Навального могут вступить в силу 2 марта

Новые санкции, запланированные Евросоюзом из-за лишения свободы известного российского оппозиционера Алексея Навального, по всей видимости, вступят в силу уже в начале будущей недели. Комитет постпредов стран ЕС может уже 1 марта одобрить запуск письменной процедуры принятия Советом ЕС решения о введении санкций, а 2 марта согласованные меры будут обнародованы в официальном журнале Евросоюза и в результате вступят в силу, сообщило в пятницу, 26 февраля, агентство dpa со ссылкой на источники в Брюсселе.

Под санкции, по всей видимости, подпадут генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Для введения штрафных мер впервые будет задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающим выгоду от этого.

Алексей Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, поскольку Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, однако Россия проигнорировала это решение.

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