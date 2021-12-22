 Фильм ″Власть пса″ номинирован на ″Оскар″ 12 раз | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.02.2022

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Культура и стиль жизни

Фильм "Власть пса" номинирован на "Оскар" 12 раз

Американская киноакадемия объявила список номинантов на "Оскар". Церемония награждения лауреатов запланирована на 27 марта.

Оскар. Кинопремия

Картина "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион номинирована на "Оскар" сразу в двенадцати категориях. Кэмпион уже однажды получала "Оскар": было это в 1994 году - за оригинальный сценарий к "Пианино". Тогда же, с "Пианино", Джейн Кэмпион стала второй в истории женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссуру. И вот - новая номинация. Причем "Власть пса" номинирована и за лучшую режиссуру, и как лучший фильм. Интересно, что три раза за последние пять лет у категорий "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" был один победитель.

Почетное второе место по количеству "собранных номинаций" занимает картина "Дюна" франко-канадского кинорежиссера и сценариста Дени Вильнева. Фильм претендует на получение "Оскаров" в 10 категориях, в частности - как лучший фильм, за режиссуру и за музыку, которую написал для "Дюны" родившийся во Франкфурте-на-Майне композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer).

Среди остальных фаворитов года и картин, номинированных сразу в нескольких категориях, - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Браны и "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина.   

Немецкий фильм "Я твой человек", ранее включенный в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выпал из борьбы, не попав в номинацию. 

Смотрите также:

  • Первый съемочный павильон в Бабельсберге

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    Рождение киностудии в Бабельсберге

    В начале прошлого века пионеры немецкого кинематографа снимали в импровизированных студиях на тесных чердаках в центре Берлина. Нередко декорации из папье-маше под яркими прожекторами загорались. И дело кончилось тем, что пожарные потребовали от киношников покинуть центр города. За поиски подходящего места для студий взялся оператор Гвидо Зеебер. Он-то и выбрал Бабельсберг, пригород Потсдама.

  • Аста Нильсен в фильме Танец мертвых

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Съемки первой картины

    Зимой 1911-12 гг. по заказу фирмы Deutsche Bioscop всего за три месяца была построена "Киностудия Бабельсберг" (Filmstudio Babelsberg) - стеклянный павильон площадью 300 кв. м. 12 февраля 1912 года здесь начались съемки первого фильма фирмы Deutsche Bioscop "Танец смерти" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в главной роли. Через год построили второй павильон и кинокопировальную фабрику.

  • Сцена из фильма Последний человек

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Открытость всему новому

    На базе киностудии было организовано акционерное общество UFA (Universum Film AG), где опробовали новые технологии в кинопроизводстве. Так, в 1924 году на съемках фильма Фридриха Вильгельма Мурнау "Последний человек" (с первым в истории лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Эмилем Яннингсом) впервые применили движущуюся камеру. Даже Голливуд отправлял своих людей учиться в Бабельсберг.

  • Сцена из фильма Метрополис

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Самое крупнобюджетное немое кино

    Один из величайших представителей немецкого экспрессионизма Фриц Ланг два года работал в Бабельсберге над своим научно-фантастическим эпосом "Метрополис" (1927), шедевром немого кино. При стоимости производства в пять миллионов рейхсмарок этот фильм стал самым дорогим немым фильмом в истории кино. Его визуальный язык явился образцом для многих последующих поколений кинематографистов.

  • Марлен Дитрих (слева) в фильме Голубой ангел

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезда мирового масштаба

    Многие знаменитости начинали свою карьеру в Бабельсберге. На фотографии - Марлен Дитрих. Ее прорыв состоялся в 1930 году в кинодраме Джозефа фон Штернберга "Голубой ангел", снятой на двух языках - немецком и английском. Это первый в Германии крупный звуковой проект. Фильм имел оглушительный успех и сегодня считается классикой немецкого кино.

  • Гитлер перед микрофоном

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Под контролем нацистов

    После прихода к власти в Германии нацистов кинопроизводство в Бабельсберге контролировало министерство пропаганды во главе с Геббельсом. В период с 1933 по 1945 годы здесь было снято около тысячи фильмов. Среди них - антисемитская картина Файта Харлана "Еврей Зюсс" и документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли" (кадр из фильма - на фотографии) о съезде партии НСДАП в 1934 году в Нюрнберге.

  • Хильдегард Кнеф и Эрнст Вильгельм Борхерт в фильме Убийцы среди нас

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Первый послевоенный фильм

    Съемки первого немецкого послевоенного фильма начались в 1946 году. Это была картина Вольфганга Штаудте "Убийцы среди нас" (в советском прокате - "Они не скроются"). Фильм, положивший начало карьере Хильдегард Кнеф, ставит вопрос об индивидуальной вине и ответственности за массовое убийство мирных жителей во времена нацизма. Натурные съемки проходили в лежавшем в руинах Берлине.

  • Армин Мюллер-Шталь (справа) в фильме Голый среди волков

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    DEFA - ведущая кинокомпания ГДР

    С 1946 по 1992 годы в Бабельсберге находилась киностудия Deutsche Film-AG (DEFA) - ведущая кинокомпания ГДР, где было снято более 700 художественных фильмов и множество телепостановок. Среди них - знаменитая картина "Голый среди волков" (1963), поставленная Франком Байером по одноименному автобиографическому роману Бруно Алица. Справа на фото - Армин Мюллер-Шталь в роли заключенного концлагеря.

  • Декорация Берлинская улица, изначально построенная для съемок фильма Солнечная аллея

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Смена владельцев после воссоединения Германии

    После воссоединения Германии в 1990 году госфинансирование DEFA прекратилось, и ее купило трастовое общество, отвечавшее за приватизацию госкомпаний ГДР. Позже студию, переименованную в АО "Студия Бабельсберг", продали французскому концерну Vivendi Universal, вложившему около 500 млн евро в ее ремонт. На фото - декорации под названием "Берлинская улица", построенные в 1998-м и снесенные в 2013 г.

  • Эдриан Броуди в фильме Пианист

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Крупнейшая киностудия в Европе

    В 2004 году компанию "Студия Бабельсберг" приобрели кинопродюсеры Карл Вёбкен и Кристоф Фиссер. Сегодня ее общая площадь составляет около 460 000 кв. м, а площадь съемочных павильонов - около 25 000 кв. м. Это крупнейшая киностудия в Европе. В 2002 году Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трех премий "Оскар".

  • Давид Кросс и Кейт Уинслет в фильме Чтец

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Голливуд в Потсдаме

    Сейчас в Бабельсберге снимается немало американских фильмов. Международные постановки привносят в Потсдам нотку голливудского гламура. Звезда Голливуда, британская актриса Кейт Уинслет снималась тут в фильме "Чтец" Стивена Долдри в 2007 году. Это история о школьнике, который заводит роман с женщиной, старше его на двадцать лет. Спустя годы он узнает, что когда-то она была охранницей в концлагере.

  • Брэд Питт в фильме Бесславные ублюдки

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Место съемок культовых фильмов

    Квентин Тарантино, создатель культовых фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", тоже снимал в Бабельсберге в 2009 году. Боевик "Бесславные ублюдки" рассказывает о группе американских солдат-евреев, которая наводит страх на нацистов во время Второй мировой войны. Помимо Брэда Питта (на фото) и других звезд, в нем снялись немецкие актеры Диана Крюгер, Тиль Швайгер, Даниэль Брюль.

  • Дженнифер Лоуренс в фильме Голодные игры

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Звезды в городе

    Более 2000 статистов и гигантские декорации на съемочных площадках в Потсдаме и Берлине потребовались для съемок третьей и четвертой частей всемирно известного сериала "Голодные игры". На снимке: Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Хотя берлинцы привыкли видеть в городе съемочные группы, они все равно любят посмотреть на звезд.

  • Муляжи городских зданий на территории Бабельсберга

    Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг

    Новая глава в истории киностудии

    В начале 2022 года компания "Студия Бабельсберг" перешла во владение американской корпорации TPG Real Estate Partners (TREP). TREP также владеет киностудиями Cinespace в Чикаго и Торонто и 90 студиями звукозаписи по всему миру. Несмотря на поглощение, Бабельсберг продолжит самостоятельное производство.

    Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева


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