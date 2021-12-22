Фильм "Власть пса" номинирован на "Оскар" 12 раз

Картина "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион номинирована на "Оскар" сразу в двенадцати категориях. Кэмпион уже однажды получала "Оскар": было это в 1994 году - за оригинальный сценарий к "Пианино". Тогда же, с "Пианино", Джейн Кэмпион стала второй в истории женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссуру. И вот - новая номинация. Причем "Власть пса" номинирована и за лучшую режиссуру, и как лучший фильм. Интересно, что три раза за последние пять лет у категорий "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" был один победитель.

Почетное второе место по количеству "собранных номинаций" занимает картина "Дюна" франко-канадского кинорежиссера и сценариста Дени Вильнева. Фильм претендует на получение "Оскаров" в 10 категориях, в частности - как лучший фильм, за режиссуру и за музыку, которую написал для "Дюны" родившийся во Франкфурте-на-Майне композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer).

Среди остальных фаворитов года и картин, номинированных сразу в нескольких категориях, - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Браны и "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина.

Немецкий фильм "Я твой человек", ранее включенный в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выпал из борьбы, не попав в номинацию.

Смотрите также: