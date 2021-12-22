Фильм "Власть пса" номинирован на "Оскар" 12 раз

Картина "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион номинирована на "Оскар" сразу в двенадцати категориях. Кэмпион уже однажды получала "Оскар": было это в 1994 году - за оригинальный сценарий к "Пианино". Тогда же, с "Пианино", Джейн Кэмпион стала второй в истории женщиной, номинированной на "Оскар" за режиссуру. И вот - новая номинация. Причем "Власть пса" номинирована и за лучшую режиссуру, и как лучший фильм. Интересно, что три раза за последние пять лет у категорий "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" был один победитель.
Почетное второе место по количеству "собранных номинаций" занимает картина "Дюна" франко-канадского кинорежиссера и сценариста Дени Вильнева. Фильм претендует на получение "Оскаров" в 10 категориях, в частности - как лучший фильм, за режиссуру и за музыку, которую написал для "Дюны" родившийся во Франкфурте-на-Майне композитор Ханс Циммер (Hans Zimmer).
Среди остальных фаворитов года и картин, номинированных сразу в нескольких категориях, - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Белфаст" Кеннета Браны и "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина.
Немецкий фильм "Я твой человек", ранее включенный в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выпал из борьбы, не попав в номинацию.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Рождение киностудии в Бабельсберге
В начале прошлого века пионеры немецкого кинематографа снимали в импровизированных студиях на тесных чердаках в центре Берлина. Нередко декорации из папье-маше под яркими прожекторами загорались. И дело кончилось тем, что пожарные потребовали от киношников покинуть центр города. За поиски подходящего места для студий взялся оператор Гвидо Зеебер. Он-то и выбрал Бабельсберг, пригород Потсдама.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Съемки первой картины
Зимой 1911-12 гг. по заказу фирмы Deutsche Bioscop всего за три месяца была построена "Киностудия Бабельсберг" (Filmstudio Babelsberg) - стеклянный павильон площадью 300 кв. м. 12 февраля 1912 года здесь начались съемки первого фильма фирмы Deutsche Bioscop "Танец смерти" с датской звездой немого кино Астой Нильсен в главной роли. Через год построили второй павильон и кинокопировальную фабрику.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Открытость всему новому
На базе киностудии было организовано акционерное общество UFA (Universum Film AG), где опробовали новые технологии в кинопроизводстве. Так, в 1924 году на съемках фильма Фридриха Вильгельма Мурнау "Последний человек" (с первым в истории лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль Эмилем Яннингсом) впервые применили движущуюся камеру. Даже Голливуд отправлял своих людей учиться в Бабельсберг.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Самое крупнобюджетное немое кино
Один из величайших представителей немецкого экспрессионизма Фриц Ланг два года работал в Бабельсберге над своим научно-фантастическим эпосом "Метрополис" (1927), шедевром немого кино. При стоимости производства в пять миллионов рейхсмарок этот фильм стал самым дорогим немым фильмом в истории кино. Его визуальный язык явился образцом для многих последующих поколений кинематографистов.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Звезда мирового масштаба
Многие знаменитости начинали свою карьеру в Бабельсберге. На фотографии - Марлен Дитрих. Ее прорыв состоялся в 1930 году в кинодраме Джозефа фон Штернберга "Голубой ангел", снятой на двух языках - немецком и английском. Это первый в Германии крупный звуковой проект. Фильм имел оглушительный успех и сегодня считается классикой немецкого кино.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Под контролем нацистов
После прихода к власти в Германии нацистов кинопроизводство в Бабельсберге контролировало министерство пропаганды во главе с Геббельсом. В период с 1933 по 1945 годы здесь было снято около тысячи фильмов. Среди них - антисемитская картина Файта Харлана "Еврей Зюсс" и документальный фильм Лени Рифеншталь "Триумф воли" (кадр из фильма - на фотографии) о съезде партии НСДАП в 1934 году в Нюрнберге.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Первый послевоенный фильм
Съемки первого немецкого послевоенного фильма начались в 1946 году. Это была картина Вольфганга Штаудте "Убийцы среди нас" (в советском прокате - "Они не скроются"). Фильм, положивший начало карьере Хильдегард Кнеф, ставит вопрос об индивидуальной вине и ответственности за массовое убийство мирных жителей во времена нацизма. Натурные съемки проходили в лежавшем в руинах Берлине.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
DEFA - ведущая кинокомпания ГДР
С 1946 по 1992 годы в Бабельсберге находилась киностудия Deutsche Film-AG (DEFA) - ведущая кинокомпания ГДР, где было снято более 700 художественных фильмов и множество телепостановок. Среди них - знаменитая картина "Голый среди волков" (1963), поставленная Франком Байером по одноименному автобиографическому роману Бруно Алица. Справа на фото - Армин Мюллер-Шталь в роли заключенного концлагеря.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Смена владельцев после воссоединения Германии
После воссоединения Германии в 1990 году госфинансирование DEFA прекратилось, и ее купило трастовое общество, отвечавшее за приватизацию госкомпаний ГДР. Позже студию, переименованную в АО "Студия Бабельсберг", продали французскому концерну Vivendi Universal, вложившему около 500 млн евро в ее ремонт. На фото - декорации под названием "Берлинская улица", построенные в 1998-м и снесенные в 2013 г.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Крупнейшая киностудия в Европе
В 2004 году компанию "Студия Бабельсберг" приобрели кинопродюсеры Карл Вёбкен и Кристоф Фиссер. Сегодня ее общая площадь составляет около 460 000 кв. м, а площадь съемочных павильонов - около 25 000 кв. м. Это крупнейшая киностудия в Европе. В 2002 году Роман Полански снял здесь фильм "Пианист", удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и трех премий "Оскар".
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Голливуд в Потсдаме
Сейчас в Бабельсберге снимается немало американских фильмов. Международные постановки привносят в Потсдам нотку голливудского гламура. Звезда Голливуда, британская актриса Кейт Уинслет снималась тут в фильме "Чтец" Стивена Долдри в 2007 году. Это история о школьнике, который заводит роман с женщиной, старше его на двадцать лет. Спустя годы он узнает, что когда-то она была охранницей в концлагере.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Место съемок культовых фильмов
Квентин Тарантино, создатель культовых фильмов "Криминальное чтиво" и "Убить Билла", тоже снимал в Бабельсберге в 2009 году. Боевик "Бесславные ублюдки" рассказывает о группе американских солдат-евреев, которая наводит страх на нацистов во время Второй мировой войны. Помимо Брэда Питта (на фото) и других звезд, в нем снялись немецкие актеры Диана Крюгер, Тиль Швайгер, Даниэль Брюль.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Звезды в городе
Более 2000 статистов и гигантские декорации на съемочных площадках в Потсдаме и Берлине потребовались для съемок третьей и четвертой частей всемирно известного сериала "Голодные игры". На снимке: Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Хотя берлинцы привыкли видеть в городе съемочные группы, они все равно любят посмотреть на звезд.
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Немецкая "фабрика грез" Бабельсберг
Новая глава в истории киностудии
В начале 2022 года компания "Студия Бабельсберг" перешла во владение американской корпорации TPG Real Estate Partners (TREP). TREP также владеет киностудиями Cinespace в Чикаго и Торонто и 90 студиями звукозаписи по всему миру. Несмотря на поглощение, Бабельсберг продолжит самостоятельное производство.
Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева