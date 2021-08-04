Nestlé сократила рекламный бюджет в Беларуси под влиянием правозащитников

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestlé существенно уменьшит объемы своей рекламы на белорусских государственных телеканалах. "Мы внимательно следим за развитием событий в Беларуси и, естественно, регулярно проверяем нашу рекламную политику и корпоративную коммуникацию. В результате этих регулярных проверок мы уже значительно сократили рекламный бюджет для Беларуси", - сообщила 6 августа в ответ на запрос DW пресс-служба швейцарской компании.
Исследование Libereco о крупнейших рекламодателях на госканалах Беларуси
Причиной запроса стали обвинения в адрес целого ряда именитых американских и европейских компаний в том, что они фактически финансируют пропаганду режима Лукашенко. К такому выводу пришла немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco.
Одна из публичных акций Libereco: отправка открыток в поддержку политзаключенных в Беларуси
Проанализировав, продукция каких фирм рекламируется на трех государственных телеканалах Беларуси в лучшее вечернее время, в том числе непосредственно до, после и во время политических программ и выпусков новостей, организация пришла к выводу, что две трети роликов приходятся на западных производителей.
Подробно рассказав об опубликованном 4 августа исследовании Libereco, DW обратилась к трем немецким и двум швейцарским фирмам, оказавшимся в списке наиболее активных рекламодателей на белорусском гостелевидении, с просьбой о комментарии.
Представители Nestlé встречались с правозащитниками
На второе место в этом списке попал швейцарский гигант Nestlé. В ответе его пресс-службы это объясняется так: "Отсутствие альтернативных каналов и широкий ассортимент нашей продукции привели к заметному присутствию брендов Nestlé на национальных телеканалах страны". К этим брендам относятся, в частности, Nescafé и Nespresso (кофе), KitKat (шоколад), Lion Cereals (готовые завтраки), Maggi (заправки для супов и приправы), Purina (корма для домашних животных).
Штаб-квартира швейцарского концерна Nestlé в Веве на берегу Женевского озера
В пресс-релизе Libereco от 4 августа цитируется президент швейцарского отделения этой организации Ларс Бюнгер (Lars Bünger), который сообщил, что "в начале июля мы в ходе личной встречи с представителями компании всесторонне проинформировали их о ситуации с правами человека в Беларуси. После последних шокирующих событий мы ожидаем в очень скором времени от Nestlé публичного заявления о том, в какой мере компания прекратит рекламу в государственных белорусских СМИ".
Полученный теперь DW ответ пресс-службы компании именно этим публичным заявлением и является, хотя он и не содержит никаких конкретных данных и лишь ограничивается формулировкой о "значительном сокращении рекламного бюджета".
У Henkel рекламу в Беларуси оплачивает представительство в России
На запрос DW откликнулся также немецкий производитель бытовой химии Henkel, известный такими брендами, как Persil (порошок и гели для стирки белья), Schwarzkopf (средства по уходу за волосами), "Момент" (клеи). Этот концерн занял четвертое место в списке самых активных западных рекламодателей на госканалах Беларуси. Старший менеджер пресс-службы штаб-квартиры в Дюссельдорфе Ханна Филиппс (Hanna Philipps) проигнорировала просьбу прокомментировать исследование Libereco, однако ответила на несколько вопросов DW.
Она сообщила, что решения о размещении телевизионной рекламы принимаются не в головном офисе концерна, а "в филиалах на местах локальными маркетинговыми командами". Из этого следует, что ролики Henkel на белорусских госканалах оплачиваются из Москвы, где находится штаб-квартира ООО "Хенкель Рус", обслуживающего рынки России и стран СНГ. На просьбу DW подтвердить такой вывод руководитель отдела корпоративных коммуникаций Henkel в России, Беларуси и Казахстане Наталья Овакимян на момент публикации этой статьи не ответила.
Штаб-квартира и головной завод немецкого концерна Henkel в Дюссельдорфе
Ханна Филиппс сообщила также, что поступающая на белорусский рынок продукция Henkel "производится главным образом в России и через внешнего дистрибьютора импортируется в Беларусь". Правда, Henkel с 2004 года представлен и в самой Беларуси, уточнила пресс-секретарь: "У нас там примерно 100 сотрудников и собственная производственная площадка".
Имеется в виду завод по выпуску строительных смесей Ceresit в Заславле под Минском. Для сравнения: в России у Henkel 11 заводов и около 2500 сотрудников. Так что можно исходить из того, что рекламная стратегия на белорусском рынке (по данным Ханны Филиппс, объемы продаж на нем "существенно ниже 1% глобальной выручки" концерна) и соответствующий бюджет формируются именно в Москве в российском представительстве немецкой компании.
Sandoz, Dr. Theiss Naturwaren и Dolorgiet пока молчат
Вполне возможно, что в аналогичной ситуации находится и целый ряд других западных и, в частности, американских компаний из списка Libereco: решения о том, сколько денег направить на белорусские госканалы, принимаются не где-то за океаном в штаб-квартирах транснациональных корпораций, а в их московских филиалах российскими менеджерами.
DW направила также запросы крупной швейцарской компании Sandoz и двум немецким фирмам - средней по размерам Dr. Theiss Naturwaren и сравнительно небольшой Dolorgiet. Ни от одного из этих трех производителей медицинских препаратов, лекарственных и косметических средств, тоже активно рекламирующих свою продукцию на государственных белорусских телеканалах, на момент публикации ответ не поступил.
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Автор: Владимир Дорохов