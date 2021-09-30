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Регион Берхтесгаденер-Ланд в БаварииФото: Wilfried Bahnmüller/imageBROKER/picture alliance
ТуризмГермания

Немецкая альпийская дорога - 500 километров по Баварии

Андреас Кирххоф | Виктор Вайц

Немецкая альпийская дорога была проложена в 1927 году и является самым старым туристическим маршрутом в Германии. | 9 фотографий

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Немецкая альпийская дорога (Deutsche Alpenstraße) - почти 500-километровый туристический маршрут по Баварии, к созданию которого приступили в 1927 году. Он считается старейшим маршрутом для путешествий по Германии на автомобиле. В своем нынешнем виде существует с начала 1960-х годов. Дорога начинается около Боденского озера и заканчивается в регионе Берхтесгаденер-Ланд.

Линдау на Боденском озере

Линдау на Боденском озере
Набережная и яхт-клуб в Линдау Фото: Bildagentur-online/McPhoto-Gernh/picture alliance

Отправной точкой Немецкой альпийской дороги является небольшой живописный город Линдау на Боденском озере (Lindau am Bodensee) - третьем по площади озере в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Помимо Линдау среди немецких достопримечательностей этого региона особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенные в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау и Музей свайных жилищ в Унтерульдингене, город Констанц, а также замок Меерсбург.

Вдоль реки Иллер

Долина реки Иллер
Долина Иллерталь в БаварииФото: Walter G. Allgoewer/picture alliance

150-километровая река Иллер (Iller) протекает по Баварии и Баден-Вюртембергу. Туристам особо полюбился живописный каньон этой реки в Баварии. Во время путешествия можно также заглянуть в Оберстдорф (Oberstdorf), около которого находится знаменитое ущелье Брайтахкламм (Breitachklamm).

Горное озеро

Шрекзее
Озеро ШрекзееФото: Michael Pedrotti/Zoonar/oopicture alliance

Немецкая альпийская дорога - маршрут автомобильный, но во время поездки можно и нужно делать остановки для пеших прогулок. Например, подняться к небольшому горному озеру Шрекзее (Schrecksee) в Альгойских Альпах, расположенному на высоте 1813 метров над уровнем моря.

Замок Нойшванштайн

Восточный Альгой
Замок Нойшванштайн и озеро Форггензе в регионе Восточный АльгойФото: Sieghart Mair/ Zoonar/picture alliance

Следуя по Немецкой альпийской дороге, следует обязательно посетить всемирно известную достопримечательность - замок Нойшванштайн (Schloss Neuschwanstein), в особых представлениях не нуждающийся. Ежегодно в этом замке бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

Церковь на лугу

Вискирхе
Церковь ВискирхеФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Когда Церковь на лугу - Вискирхе (Wieskirche) появляется из-за поворота дороги, возникает ощущение, что перед глазами - мираж. Паломническую церковь в стиле рококо построили буквально в чистом поле. Сейчас эта достопримечательность имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озеро Тегернзе

Тегернзе
Роттах-Эгерн на ТегернзеФото: Wagner/Fotostand/picture alliance

Тегернзе (Tegernsee) - еще одно живописное озеро на маршруте. Находится в полусотне километров от Мюнхена и привлекает не только туристов. Этот уголок стал магнитом состоятельных людей, приобретающих здесь недвижимость.

Гора Вацманн

Верхняя Бавария
Паломническая церковь Мария Герн и гора ВацманнФото: Elxeneize/Zoonar/picture alliance

Особой природной и ландшафтной достопримечательностью маршрута является гора Вацманн (Watzmann) - третья по высоте гора в Германии. Если же принять во внимание необычную форму вершины Вацманна, то она - одна из самых интересных в Альпах.

Озеро Кёнигсзе

Кёнигсзе
Паломнический храм Святого Варфоломея на озере КёнигсзеФото: Dirk Rüter/Zoonar/picture alliance

Путешествие по самому старому немецкому туристическому маршруту заканчивается, как и началось, около воды. Озеро Кёнигсзе (Königssee) у подножия горы Вацманн - одно из самых чистых и прозрачных озер Германии.

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