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Немецкий университет проверяет библиотеку на наличие яда

Елена Дожина
27 февраля 2024 г.

Университет Билефельда закрыл доступ к старинным изданиям XIX века. При их производстве мог использоваться мышьяк. Речь идет о 60 тысячах книг и журналов.

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Книжные полки со старинными книгами в билиотеке университета Билефельда
Книги XIX века могут быть опасны для здоровьяФото: Boris Roessler/dpa/picture-alliance

Университет немецкого Билефельда разослал своим студентам электронное письмо, а также опубликовал в понедельник, 26 февраля, на своем сайте сообщение о том, что антикварные издания в университетской библиотеке могут содержать большие концентрации мышьяка. Руководство университета приняло решение временно заблокировать для выдачи 60 тысяч книг и журналов.

"Библиотеки столкнулись с серьезной проблемой: при производстве книг и журналов в XIX веке иногда использовались соединения мышьяка. Мы предполагаем, что это касается и изданий из фонда библиотеки университета Билефельда", - говорится в сообщении ректората. Также уточняется, что мышьяк, или арсен, - ядовитое вещество, воздействие которого на организм человека повышает риск возникновения злокачественных опухолей. Он может содержаться в зеленых красителях, использованных при печати. Поэтому книги того периода с зелеными обложками, форзацы, а также вырезки и страницы с элементами зеленого цвета считаются потенциально опасными и нуждаются в дополнительном исследовании. При этом отмечается, что кожаные переплеты опасений не вызывают.

Риск подтверждают научные исследования

Как говорится в сообщении университета Билефельда, первые научные данные о содержании опасных концентраций мышьяка в некоторых изданиях появились относительно недавно. Согласно этим исследованиям, просто стоящие на полках книги считаются безвредными. "Потенциальная опасность может возникнуть при прикосновении к элементам с зеленой краской и особенно при перелистывании страниц пальцами, после того, как человек смочил пальцы слюной. В организм человека через дыхательные пути или через слизистую оболочку глаз может попасть пыль с примесью мышьяка", - говорится в обращении к студентам.

Руководство университета предполагает, что действительно опасными для здоровья могут оказаться менее 10 процентов изданий XIX века из библиотечного фонда. Тем не менее было принято решение временно заблокировать для выдачи все 60 тысяч книг и журналов соответствующего периода. Они будут постепенно изыматься с книжных полок для проверки. Безопасные для здоровья издания будут снова доступны для читателей. Руководство университетской библиотеки предупреждает, что удаление и обследование такого количества книг займет много времени, и призывает посетителей прикасаться к антикварным изданиям только после проверки их статуса в специальном каталоге.

По данным университета Билефельда, в настоящее время в Германии не существует правовых норм или рекомендаций по поводу риска заражения мышьяком вследствие контакта с книгами. По сообщениям СМИ, с этой серьезной проблемой столкнулись многие немецкие библиотеки, а также в Дании и других европейских странах. 

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