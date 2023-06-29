Может ли мРНК-вакцина спасти от самого смертоносного рака?

Девять из десяти человек умирают от рака поджелудочной железы. Эта статистика не менялась почти 60 лет. Вакцина мРНК может предотвратить возвращение опухолей после операций. Подробности у DW.

Эффективных вариантов лечения рака поджелудочной железы немного, поэтому каждое новое достижение в терапии сравнимо с революцией. Исследователи в США лечили 16 пациентов с раком поджелудочной железы с помощью персонализированной мРНК-вакцины после удаления опухоли. У половины пациентов через полтора года опухоли не вернулись. Ученые считают это успехом в борьбе против рака, который обычно возвращается в течение нескольких месяцев после операции.

Нильс Халама (Niels Halama), онкоиммунолог из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге, характеризует эту новость как фантастическую и говорит о решительном прорыве с совершенно новым подходом гастроэнтеролога из города Ульма Томаса Зойферляйна (Thomas Seufferlein) и его коллеги Александре Клегере (Alexander Kleger).

В то же время ученые сходятся во мнении о том, что эйфория преждевременна: необходимо больше данных, потому что пока вопросов больше, чем ответов.

Исследование, опубликованное в мае 2023 года в журнале Nature , базируется на результатах вакцинации всего 16 пациентов. Тем не менее, это первое свидетельство успешного использования технологии мРНК для лечения рака, который чрезвычайно смертелен и трудно поддается лечению. Кроме того, это прорыв в многолетних усилиях по разработке индивидуальных противораковых вакцин, адаптированных к опухолям отдельно взятых пациентов.

Как проводилось исследование

После того, как у пациентов удалили опухоли Специалисты Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке удалили у пациента опухоль и отправили материал в Германию в биотехнологическую компанию BioNTech, где его обследовали на наличие мутаций, так называемых опухолевых антигенов, или неоантигенов.

Pаковые клетки поджелудочной железы Фото: Science Photo Library/IMAGO

Затем для каждого пациента индивидуально отбирали неоантигены, подлежащие атаке, и производили вакцину на основе мРНК. Она называется BNT122. Подобно мРНК-вакцине против коронавируса, она должна вызвать иммунный ответ против новых раковых образований в организме человека.

Эта вакцина была введена пациентам через девять недель после операций. Пациенты также получали химиотерапию и так называемые ингибиторы контрольных точек: молекулы, которые не дают раку отключить иммунную систему.

У восьми вакцинированных больных иммунный ответ отсутствовал - к ним вернулись опухоли. У оставшихся восьми пациентов был иммунный ответ - к концу периода наблюдения у них новых опухолей не было обнаружено. "Я в восторге от того, что существует связь между иммунным ответом и более высокими шансами на выживание", - подчеркивает Нина Бхардвадж, изучающая противораковые вакцины в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай (MSSM). Но при этом соглашается: "Разумеется, это должно быть подтверждено в более крупных исследованиях".

Почему рак поджелудочной железы так смертелен?

Поджелудочная железа представляет собой небольшой, похожий на пудинг орган, расположенный глубоко в брюшной полости. Проблема: ее дегенерация обычно поздно распознается. Методов ее раннего выявления пока нет. Симптомы у пациентов появляются позже. К этому времени раковые опухоли уже достигают больших размеров - в несколько сантиметров, и быстро распространяется на другие органы, например, на печень. И даже если удается удалить опухоль, то она часто возвращается.

Терапию усложняет и тот факт, что это вид рака подвержен постоянным мутациям. Он меняет свое окружение и сам меняется под его влиянием. Это еще более затрудняет его лечение.

"На самом деле каждая карцинома поджелудочной железы - это отдельное заболевание", - говорит Александр Клегер. Это делает его "примером опухоли, для которой мы хотим создавать индивидуальную терапию, потому что, если это сработает для одного пациента, то вполне может оказаться эффективным и для других", - добавляет его коллега Томас Зойферляйн.

Вакцинация против рака поджелудочной железы

Идея использования вакцины для борьбы с раком не нова. В 2010 году в США была одобрена вакцина против рака простаты. В течение некоторого времени также проводились исследования мРНК-вакцин против этого вида рака. Лишь недавно мРНК-вакцина, разработанная компаниями Moderna и Merck, показала успех в лечении злокачественных меланом.

Однако многие ученые не ожидали, что вакцинация может помочь при раке поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы известен как так называемая "холодная опухоль", которая не вызывает сильного иммунного ответа и поэтому лучше прячется от иммунной системы. "Холодные опухоли" обычно не реагируют на иммунотерапию. "Я знаю, что исследователи изучали ряд различных типов рака и удивлен, что это так хорошо подействовало на поджелудочную железу", - подчеркивает иммунолог Дрю Вайсман из Пенсильванского университета.

Оптимизм и много вопросов

Тем не менее, несмотря на всю эйфорию, необходимо соблюдать осторожность. Во-первых, исследование небольшое. Во-вторых, срок наблюдения короткий. Кроме того, исследование проводилось без контрольной группы, то есть без группы сравнения, в которой пациентов оперировали, проводили химиотерапию и не вакцинировали. Таким образом, эффект вакцинации трудно измерить, и невозможно провести сравнительный анализ с предыдущими методами лечения. Что еще больше ограничивает сопоставимость, так это тот факт, что каждый пациент получил индивидуальную, специально подобранную под него вакцину.

Пока неясно, почему вакцинация привела к иммунному ответу только у половины пациентов. А также: можно ли и как в будущем улучшить селекцию неоантигенов. Интересно, что мРНК-вакцина против коронавируса, введенная в тот же период, привела к иммунному ответу у подавляющего числа пациентов.

Поджелудочная железа Фото: Ersin Arslan/Zoonar/picture alliance

Также неясно, помогает ли вакцинация и тем пациентам, у которых опухоль настолько запущена, что их нельзя оперировать. В ходе исследования вакцину получали только пациенты, опухоли которых были удалены.

"На более продвинутой стадии, я думаю, ситуация может быть другой", - считает Нина Бхардвадж. Есть множество факторов, которые подавляют иммунную систему. Рак поджелудочной железы характеризуется большой опухолью. "Даже если удастся вызвать хороший иммунный ответ, то будет непросто ввести необходимые Т-клетки в саму опухоль".

Исходя из вышеизложенных доводов, вакцинацию нельзя воспринимать, как панацею в качестве единственного варианта эффективного лечения. Однако, как считают эксперты, вполне допустимо, что ее можно использовать в качестве поддержки, например, на метастатической стадии заболевания.

Прививки против рака очень дорогие

На данный момент возникают весьма практические вопросы: насколько можно ускорить производственный процесс вакцин против поджелудочной железы? Насколько дорогой будет вакцинация после того, как она будет доступна всем нуждающимся пациентам? Основатель BioNTech Угур Шахин (Ugur Şahin) сообщил изданию New York Times, что за последние несколько лет производство сократилось до шести недель, а производственные затраты снизились с 350 000 до 100 000 долларов за дозу. "И с клиническим применением такого масштаба мы можем предположить, что будут дополнительные возможности для снижения цены по мере прогрессирования процесса", - полагает онкоиммунолог Нильс Халама.

Могут ли мРНК-вакцины революционизировать лечение рака?

Процесс производства вакцины, который эксперты называют очень сложным, может быть организован только в специализированных центрах. "Сейчас в мире, вероятно, есть два или три центра, способных наладить производство таких вакцины. В конце концов, нам нужна вакцина, которую можно будет использовать в любой точке мира", - подчеркивает Дрю Вайсман.

Эксперты считают, что ученых и практикующих врачей ждет много работы. Пришло время попробовать вакцинацию на практике, говорит исследователь мРНК иммунолог Вайсман. Он убежден в том, что не все виды рака будут реагировать на вакцину нового типа. Так что, возможно, это еще не революция, но важный шаг в терапии рака, особенно рака поджелудочной железы.

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