Немецкий хоккейный функционер раскритиковал смену белорусского флага в Риге

Президент Немецкого хоккейного союза (DEB) Франц Райндль (Franz Reindl) раскритиковал власти Риги, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, заменившие государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый - флаг белорусской оппозиции. "Я не думаю, что это нормально, потому что чемпионат мира по хоккею не должен иметь ничего общего с актуальной политической ситуацией", - цитирует главу DEB агентство спортивных новостей SID в четверг, 27 мая.

Райндль считает, что решение мэра Риги заменить флаг в знак протеста против захвата пассажирского самолета режимом Александра Лукашенко 23 мая ударит по хоккеистам из Беларуси. "Беларусь такая же команда на чемпионате мира, как и все остальные. И они играют за свою страну. Я не думаю, что они играют за одного человека", - заявил глава DEB.

Международная федерация хоккея против решения Риги

24 мая, на следующий день после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки РФ Софьи Сапеги, мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг. "Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" - написал Стакис в своем Twitter.

Этот шаг привел фактически к прекращению дипломатических сношений между Беларусью и Латвией - посольства обеих стран были высланы. Он также вызвал неудовольствие Международной федерации хоккея (IIHF). IIHF направила мэру Риги письмо, в котором заявила, что Федерация хоккея является "неполитической спортивной организацией", и потребовала, чтобы ее флаги сняли "во избежание ассоциаций с политическими заявлениями", сделанными Мартиньшем Стакисом.

В ответ на этот письмо мэр Риги заявил, что снимет все флаги IIHF в городе. "Каждый должен выбрать сторону - встать рядом с преследуемыми людьми, жаждущими свободы, или с кровавым и неконтролируемым диктатором. Я сделал свой выбор, и мы продолжим убирать флаги IIHF с общественных мест в Риге, как того требует господин Фазель (глава IIHF. - Ред.), - написал Стакис в своем Instagram.

Spiegel критиковал Райдля

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должны были провести вместе Беларусь и Латвия. После жестокого подавления режимом Лукашенко протестов, связанных с фальсификацией результатов президентских выборов, в мире поднялась волна требований лишить Беларусь права проводить турнир. Рене Фазель и IIHF до последнего момента держались за Минск, пока их не подтолкнул ультиматум спонсоров турнира, отказавшихся вкладывать средства в чемпионат, если он пройдет в Беларуси. Решение провести турнир только в Латвии было принято лишь 18 января.

Комментируя этот шаг, обозреватель немецкого журнала Der Spiegel призвал Фазеля уйти в отставку. При этом издание указало, что ответственность за поведение IIHF несет не один лишь Фазель, но и другие члены совета организации, в том числе глава Немецкого хоккейного союза Франц Райндль. "Райндль собирается осенью стать преемником Фазеля на посту главы IIHF. Тем печальнее тот факт, что в мире спортивных чиновников нужно сдержаннее критиковать нарушения прав человека, если хочешь сделать карьеру", - констатировал автор Der Spiegel.

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