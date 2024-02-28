Немецкий фрегат отразил нападение хуситов в Красном море

Фрегат ВМС ФРГ Hessen успешно поразил две воздушные цели, в ходе своего первого боевого столкновения с йеменскими хуситами во вторник, 27 февраля, отразив их атаку в Красном море, сообщают агентства dpa и AFP со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее, 24 февраля, германский бундестаг предоставил бундесверу мандат на участие в миссии Евросоюза Aspides ("Щиты" на греческом языке) по защите торговых кораблей от нападений хуситов. Фрегат Hessen с 240 военнослужащими на борту выдвинулся в зону проведения операции с целью принять участие в ней сразу после предоставления официального мандата. Новый мандат позволяет бундесверу подключить к миссии Aspides до 700 военных.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) отметил, что эта миссия станет для бундесвера "одной из самых опасных за десятилетия". Однако она нужна для "обеспечения свободы морских путей" и является "вкладом в стабилизацию региона", добавил политик. В свою очередь ВМС ФРГ сообщили, что готовятся к отражению атак ракет, дронов и "катеров-камикадзе".

Военная операция ЕС

О том, что страны ЕС согласовали военную операцию в Красном море, стало известно 8 февраля. Согласованный план миссии предполагает отправку европейских боевых кораблей в Красное море для защиты торгового судоходства от нападений со стороны исламистских повстанцев-хуситов из Йемена. Хуситы путем нападений на торговые суда пытаются вынудить Израиль прекратить удары по сектору Газа, начавшиеся после беспрецедентной атаки террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Из-за высоких рисков крупные судовладельческие компании все чаще отказываются от использования кратчайшего маршрута между Азией и Европой по Красному морю и через Суэцкий канал. Это создает серьезные трудности для мировой торговли, поэтому США и Великобритания в последнее время наносят удары по целям в Йемене. Евросоюз не желает участвовать в нанесении таких ударов.

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