Немецкий экспорт в страны СНГ резко увеличился

Немецкий экспорт в страны бывшего СССР без России за прошедший год значительно вырос. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по статистике, опубликованные в среду, 13 декабря. Так, в период с января по октябрь 2023 года экспорт в эти страны вырос на 30 процентов до 7,3 млрд евро. В то же время поставки товаров из Германии в Россию сократились на 39,1 процента до 7,6 млрд евро. Наблюдатели предполагают, что многие товары идут в Россию через страны СНГ в обход санкций, введенных Евросоюзом за войну против Украины.

Среди стран СНГ большая часть немецкого экспорта поступала в Казахстан: рост составил 32 процента до 2,8 млрд евро (51-е место среди стран-импортеров). Еще больше выросли поставки товаров из ФРГ в Беларусь - на 40,8 процента до 1,5 млрд евро. Больше всего за год выросла торговля Германии с Кыргызстаном - на 180,1 процента до 591 млн евро. При этом на 4,2 процента до 846 млн евро сократились поставки товаров в Узбекистан.

Большую часть немецкого экспорта составляют автомобили и запчасти

Основную часть поставок в страны СНГ составили немецкие автомобили и запасные части к ним. В этой сфере экспорт вырос на 65 процентов до 2,1 млрд евро. Другими важными статьями экспорта являются промышленное оборудование (рост на 38,7% до 1,6 млрд евро) и изделия химической промышленности (+20,5% до 640 млн евро).

"Немецкий экспорт в Российскую Федерацию с начала полномасштабного вторжения в Украину и введения санкций против РФ резко упал с марта 2022 года и с тех пор остается на низком уровне", - говорится в докладе статистического ведомства. С января по октябрь 2023 года в Россию продано немецких товаров на 7,6 млрд евро. Таким образом, Россия занимает 32-е место в списке торговых партнеров ФРГ, год назад она была на 22-м месте. Большего всего сократились поставки в РФ промышленного оборудования (-49,3% до 1,2 млрд евро), фармацевтических изделий (-28,5% до 1,9 млрд евро), а также автомобилей и запчастей (-73,3% до 238 млн евро).

Смотрите также: