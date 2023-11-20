"АвтоВАЗ" жалуется на массовую потерю иностранных партнеров

Из-за санкций платежи "АвтоВАЗа" блокируют и в "недружественных", и в "дружественных" России странах. В итоге иностранные поставщики отказываются от сотрудничества, посетовал глава компании.

Из-за санкций, введенных в сентябре США против автомобилестроительного концерна "АвтоВАЗ", его платежи блокируются банками как "недружественных", так и "дружественных" России государств, что в свою очередь влечет за собой массовые отказы зарубежных партнеров сотрудничать с российской компанией. Об этом заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник, 20 ноября, президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Последствием американских санкций "стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции", цитирует Соколова агентство РБК.

Санкции США против российского автопрома

Министерство финансов США 14 сентября 2023 года ввело штрафные меры против российских автопроизводителей "АвтоВАЗ", "Группа ГАЗ", "Москвич" и Sollers (основной бренд - УАЗ). В том же месяце Максим Соколов заявил, что ограничения не повлияют на работу его компании. Еще раньше - в июне 2022 года - под американские блокирующие санкции подпал российский КАМАЗ.

Ранее на форуме "Транспорт России - 2023" Максим Соколов сообщил, что в текущем году АвтоВАЗ из-за санкций США сократит плановый выпуск автомобилей на 10 процентов - с 400 тысяч до 360 тысяч. Тем не менее, несмотря на ограничения, концерн планирует в первой половине 2024 года запустить серийное производство новых электромобилей Lada e-Largus.

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