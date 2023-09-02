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Немецкий автопром лидирует в мире по "зеленым" технологиям

Сергей Ромашенко
2 сентября 2023 г.

Автоиндустрия в ФРГ лучше подготовлена к грядущим структурным переменам, чем предполагалось. Германия опережает другие страны по патентам в сфере электромобильности.

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Новый электромобиль VW ID.3
Новый электромобиль VW ID.3Фото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Немецкий автопром лучше подготовлен к предстоящим структурным переменам, чем предполагалось, пишет в субботу, 2 сентября, еженедельник Welt am Sonntag по результатам исследования, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований ifo.

Как выяснили эксперты института, в Германии доля квалифицированного персонала, занятого в секторах автопрома, связанных с электромоторами и аккумуляторами, выше, чем во Франции, Италии, Испании или США. А по заявкам на патенты в сфере электромобильности или приводов на топливных элементах ФРГ далеко опережает все другие экономически развитые государства.

"Зеленые" патенты

Примечательно, что доля немецких "зеленых" патентов в последние годы стремительно растет, хотя общее число патентов из Германии за последние более чем десять лет снижается.

"Мы всегда слышали, что немецкая автопромышленность лидирует по автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, но не по электромобилям. Но это не так. Немецкие предприятия находятся среди лидеров в сфере электромобильности, и наши цифры подтверждают это", - заявил один из соавторов исследования ifo Оливер Фальк (Oliver Falck).

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