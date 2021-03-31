 Немецкие власти отвергли возражения экологов против ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.04.2021

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Германия

Немецкие власти отвергли возражения экологов против "Северного потока-2"

Экологи из NABU и DUH протестуют против согласия властей на прокладку участка газопровода в экономической зоне ФРГ. Немецкие власти посчитали опасения экологов неоправданными.

Российское судно-трубоукладчик Фортуна

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна"

В Германии две экологические организации потерпели неудачу в попытке заблокировать дальнейшее строительство спорного газопровода из России в ФРГ "Северный поток-2". Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в четверг, 1 апреля, отклонило возражения Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) "после тщательного их изучения". В результате разрешение BSH на дальнейшую прокладку газопровода остается в силе.

Конкретно NABU и DUH опротестовали выданное в январе BSH разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с помощью стоящего на якоре судна-трубоукладчика в период с конца сентября до конца мая. Это разрешение касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километров в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Экологи опасаются, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе. BHS, однако, отклонил эти возражения "после новой всеобъемлющей проверки", заключив, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.

Газопровод уже почти построили

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода".

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.  В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект. 

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    Автор: Андрей Гурков


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