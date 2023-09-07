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КультураГермания

Найден потомок человека, череп которого похитили из Африки

Елена Дожина
7 сентября 2023 г.

Впервые установлено генетическое совпадение похищенного кайзеровской Германией в колониальные времена черепа с ныне живущим потомком. Им оказался представитель народа джагга из Танзании.

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Пустая витрина в немецком замке Фриденштайн в Готе
Пустая витрина в немецком замке Фриденштайн в Готе - символична. Пустота, которая осталась посла разграблений в колониальную эпоху. Ученые исследовали происхождение черепов и останков, попавших в герцогскую коллекцию Фото: Robert Niemz/Stiftung Schloss Friedenstein Gotha/picture alliance/dpa

Немецкие музеи возвращают в рамках реституции в страны происхождения древние артефакты, а также человеческие останки, так называемые "human remains", в том числе черепа, похищенные в колониальные времена. В начале ХХ века кайзеровская Германия проводила агрессивную колониальную политику в Африке. 

Впервые с помощью анализа ДНК удалось найти в Танзании прямого живущего сейчас потомка человека, череп которого был некогда украден на кладбище и вывезен из бывшей колонии Германии - Восточной Африки. В берлинском Фонде Прусского культурного наследия говорят о "маленьком чуде".

Полное генетическое совпадение с потомком, живущим в наше время, было установлено в рамках исследовательского проекта, который Музей доисторического периода и ранней истории, входящий в систему Государственных музеев Берлина, совместно с учеными из Руанды ведет с 2017 года. В рамках этого проекта выяснялось происхождение около 1100 черепов из бывшей колонии. Германская империя владела колониями в Германской Юго-Западной Африке (сегодняшняя Намибия), Германской Восточной Африке (сегодняшние Бурунди, Руанда и Танзания без острова Занзибар), а также территориями сегодняшних Того, Ганы и Камеруна.

Установить полное генетическое совпадение с ныне живущим потомком удалось пока только в одном случае. Скорее всего, он так и останется единичным, несмотря на самые современные технологии, испоьзуемые при изучении останков. Нанесенная на черепе надпись "Акида" указывает на то, что покойный мог быть высокопоставленным советником вождя народа джагга Манги Мелиса. Вождь этого народа, проживающего на северо-востоке Танзании, был повешен немецкими колонизаторами в 1900 году - якобы за участие в заговоре.

В случае с двумя другими исследованными черепами было выявлено почти полное совпадение по отцовской линии с семьями, также принадлежащими к этому народу. Прямая биологическая связь по непрерывной отцовской линии в этих случаях, по крайней мере, вероятна. О результатах своих исследований фонд проинформирует установленных родственников и правительство Танзании.

Около 1000 черепов и костей из Восточной Африки до сих пор хранятся в музейных архивах Берлина и Фрайбурга
Около 1000 черепов и костей из Восточной Африки до сих пор хранятся в музейных архивах Берлина и ФрайбургаФото: Vacca/Emblema/ROPI/picture alliance

Переосмысление колониального прошлого

В музейных хранилищах ФРГ до сих пор находится около тысячи черепов и костей, украденных на кладбищах и вывезенных из Восточной Африки в эпоху колониализма. В последние годы в Германии переосмысление колониального прошлого является государственной задачей, и многие похищенные некогда артефакты, а также человеческие останки, возвращаются в страны происхождения. Танзания в свое время являлась частью так называемой Германской Восточной Африки - немецкой колонии, существовавшей в период с 1885 по 1918 год на территории современных Танзании, Руанды, Бургунди и северной части Мозамбика. Она была самой большой и густонаселенной колонией Германской империи. Здесь, на территории в 995 тысяч квадратных километров, германские колониальные правители совершали ужасные преступления, в том числе похищали с кладбищ черепа, чтобы их изучать. Сегодня примерно 250 останков из Танзании, вывезенных в конце XIX - начале XX века с кладбищ местных деревенских общин в Европу, и конкретно в Германию, для проведения антропологических исследований, могут быть переданы обратно.

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