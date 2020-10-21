"Абсолютный фарс": что говорят в ФРГ и РБ о приговоре журналистке Славниковой

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Бывшую сотрудницу телеканала "Белсат" Ирину Славникову приговорили к пяти годам колонии. Депутат бундестага, Немецкий союз журналистов и коллеги журналистки в Беларуси возмущены решением суда.
Суд над белорусской журналисткой, бывшей сотрудницей телеканала "Белсат" Ириной Славниковой длился больше месяца. Ее дело рассматривал судья Гомельского областного суда Николай Доля - именно он в декабре 2021-го приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы. Сторону обвинения представляла прокурор Ирина Подковырова.
О самом процессе известно немного: он начался 23 июня, проходил в закрытом режиме, адвокаты дали подписку о неразглашении. О том, что прокурор требовала приговорить Ирину Славникову к четырем годам лишения свободы, стало известно из ее письма родным. В итоге суд признал журналистку виновной в руководстве экстремистским формированием, грубом нарушении общественного порядка и вынес вердикт: пять лет колонии - на год больше, чем запрашивал прокурор.
Немецкий союз журналистов (DJV) в комментарии DW назвал приговор Ирине Славниковой "очередным актом произвола белорусской диктатуры".
"После полной ликвидации свободы прессы и других основных прав режим Александра Лукашенко жестоко и беспощадно преследует всех инакомыслящих в Беларуси.
Ирина Славникова не делала ничего кроме того, что занималась своей работой. Назвать ее работу для телеканала преступлением - само по себе преступление, за которое Лукашенко и его приспешники должны понести ответственность", - заявили в крупнейшей журналистской организации Германии.
Депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии (СвДП), член комитета по медиа и культуре Томас Хакер (Thomas Hacker) стал символическим крестным для Ирины Славниковой в рамках кампании солидарности с белорусскими заключенными #WeStandByYou.
"Приговор Ирине Славниковой - это абсолютный фарс. Больше мне нечего к этому добавить, - сказал он, комментируя для DW вердикт суда. - Показательными процессами, сфабрикованными обвинениями и беспощадными приговорами в отношении невиновных людей режим хочет еще больше подавить мужественную оппозицию, чтобы хоть как-то сохранить свою разваливающуюся власть".
Немецкое отделение международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) призвало немедленно освободить Славникову, а приговор ей назвало ударом по свободе прессы. "Ирине Славниковой приходится сидеть в тюрьме исключительно из-за ее журналистской деятельности. Белорусский режим наказывает ее за работу для польского телеканала и использует для этого свою сговорчивую судебную систему", - говорится в заявлении организации.
"Репортеры без границ" заявляют, что обвинения в адрес журналистки надуманны: ее признали виновной в создании и руководстве экстремистской организацией, хотя "Белсат", с которым следствие связало ее деятельность, не был признан таковым на момент ареста Славниковой.
"Кроме того, режим, по-видимому, опасается открытого суда над известной журналисткой: нет другого объяснения тому, что суд был перенесен в Гомель, хотя Ирина Славникова проживала в белорусской столице, там же была арестована и находилась под стражей".
"Мы понимали, что если идет так называемый процесс, то наверняка он не закончится одним или двумя годами, если брать в расчет приговор нашей коллеге Катерине Андреевой", - говорит Алексей Диковицкий, коллега Ирины Славниковой и представитель телеканала "Белсат". По его словам, когда вынесение приговора перенесли - его должны были озвучить 2 августа, - стало понятно, что "все пойдет в худшую сторону".
"То, что нас признали экстремистским формированием, само по себе абсурд, - уверен Диковицкий. - Как медиа можно назвать экстремистской группой? Нас что, приравнивают к "Аль-Каиде"? В современной Беларуси эти формулировки не имеют ничего общего с реальностью, так же как и статьи, по которым судят наших коллег".
Тем не менее, по этим статьям журналисты получают реальные сроки. Алексей Диковицкий считает, что в таких условиях "важно оставаться солидарными с Ириной Славниковой и ее семьей, писать ей письма, присылать телеграммы".
"Крайне важно - знать, что про тебя помнят. Это влияет и на тех, кто охраняет политзаключенных. Главное - не позволить демократическому миру забыть об Ирине и других политзаключенных. Этот вопрос мы будем поднимать и дальше на всех форумах и высоких встречах с политиками", - подчеркивает сотрудник "Белсат".
Отменить приговор Ирине Славниковой потребовала и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). "Этим решением закрытый суд в Гомеле фактически приравнял право на получение и распространение информации к экстремистской деятельности, - сказано в заявлении БАЖ. - Власти Беларуси продолжают преследовать журналистов за реализацию их права на свободу высказывания. Но журналисты - не экстремисты, а инакомыслие - не преступление".
Журналистку польского телеканала TVP Ирину Славникову задержали 30 октября 2021 года в минском аэропорту, когда вместе с мужем она возвращалась с отдыха в Египте. Сперва ее дважды судили за "распространение экстремистских материалов", которыми следствие сочло ссылки на публикации телеканала "Белсат" на личной странице в Facebook.
26 ноября стало известно, что на Ирину завели уголовное дело по статье 342 УК (Организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Позже ее обвинили в руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК РБ).
Свидетелями по делу проходили журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева. В феврале 2021 года решением суда они были осуждены на два года лишения свободы за стрим с "площади Перемен" в Минске. За несколько месяцев до освобождения Екатерину Андрееву повторно судили по статье о госизмене, приговорив к восьми годам заключения.
Смотрите также: