 Немецкие олимпийцы завоевали семь медалей за день | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.08.2021

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Мир

Немецкие олимпийцы завоевали семь медалей за день

У олимпийской сборной Германии 30 медалей: по 8 золотых и серебряных, а также 14 бронзовых. С этим результатом немцы занимают седьмую строчку в общем неофициальном зачете Игр в Токио.

Немецкие велогонщицы завоевали золотые медали на Олимпиаде в Токио

Немецкие велогонщицы завоевали золотые медали

Среда, 3 августа, стала самым успешным днем для немецких спортсменов на Олимпийских играх - 2020, проходящих в Токио. Олимпийцы из Германии завоевали за день семь медалей, две из них - золотые.

Спортсменка из Хайдельберга Малайка Михамбо (Malaika Mihambo) отличилась в прыжках в длину с результатом в 7,00 метров. Это - первая высшая олимпийская награда для Германии в данной дисциплине за 21 год.

Женская сборная Германии выиграла золото Олимпиады в Токио в гонке преследования на велотреке. В финальном заезде велогонщицы установили мировой рекорд - 4.04,242. Второе место заняли представительницы Великобритании (4.10,607). Бронзовыми призерами стали спортсменки из США (4.08,040).

Два немецких "серебра"

Гимнаст Лукас Даузер на Олимпиаде в Токио

Лукас Даузер

Серебряную медаль по гимнастике взял Лукас Даузер (Lukas Dauser). 28-летний спортсмен показал безупречную технику на брусьях: судьи оценили его выполнение комбинации в 15,7 балла.

Серебряные медали завоевали также немецкие яхтсменки Тина Лутц (Tina Lutz) и Зузанн Бойке (Susann Beucke) в классе 49er FX, уступив лишь спортсменкам из Бразилии.

Три бронзовых медали для сборной Германии

В этом же классе у мужчин Эрик Хайль (Eric Heil) и Томас Плёзель (Thomas Plößel) стали третьими, пропустив перед собой яхтсменов из Великобритании и Новой Зеландии.

На парусной регате в классе "Накра 17" "бронза" также досталась немецким спортсменам Паулю Кольхоффу (Paul Kohlhoff) и Алисе Штулеммер (Alica Stuhlemmer). А победили здесь итальянцы Руджеро Тита и Катерина Банти, "серебро" - у британцев Джона Гимсона и Анны Бернет.

Трехкратному олимпийскому чемпиону Себастьяну Бренделю (Sebastian Brendel) не удалось повторить успех предыдущих Олимпиад. В гребле в каноэ-двойке на дистанции 1000 м он вместе Тимом Хенером (Tim Hecker) занял третье место, уступив кубинцам и китайцам.

Неофициальный медальный зачет в Токио

К моменту публикации материала DW у олимпийской сборной Германии было 30 медалей: по 8 золотых и серебряных, а также 14 бронзовых. С этим результатом немцы занимают седьмую строчку в общем неофициальном зачете. Спортсмены из РФ, выступающие в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Oympic Committee), занимают пятое место, в их копилке 52 награды: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Лидирует в неформальном зачете Китай, завоевавший 69 медалей. 32 из них - высшего достоинства, 21 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте американцы с 73 медалями, из которых 24 золотых, 28 серебряных и 21 бронзовых. Япония закрепилась на третьем месте с 36 медалями: 19 золотыми, 6 серебряными и 11 бронзовыми.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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