Немецкие машинисты назначили новую забастовку на 12 марта

Спор профсоюза GDL с Deutsche Bahn о заработной плате зашел в тупик. Машинисты снова объявили забастовку: они не выйдут на работу в течение 24 часов 12 марта.

В связи с тем, что спор о заработной плате с железнодорожной компанией Deutsche Bahn (DB) зашел в тупик, профсоюз немецких машинистов GDL объявил новую 24-часовую забастовку. На грузовом транспорте она начнется в 18.00 понедельника, 11 марта, а на пассажирском - в 2.00 утра вторника, 12 марта, заявили в профсоюзе вечером в воскресенье, 10 марта.

В GDL указали на "неизбежность забастовки", объяснив это тем, что руководство DB с 19 января не представило нового предложения по урегулированию конфликта.

Ранее Deutsche Bahn заявила, что пригласила GDL на новый раунд переговоров 11 марта. "Мы убеждены, что сможем достичь соглашения только путем диалога за столом переговоров", - пояснил член правления DB, ответственный за работу с персоналом, Мартин Зайлер (Martin Seiler).

Это уже шестая стачка GDL за последние четыре месяца. Последняя прошла всего три дня назад.

Чего требует GDL?

Главное требование профсоюза - поэтапное сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов для работающих посменно машинистов с сохранением прежнего оклада. Кроме того, GDL добивается от DB разовой инфляционной компенсации в размере 3000 евро и линейного повышения зарплат на 555 евро. Это примерно 15 процентов среднего оклада немецкого машиниста.

Пока позиции сторон по вопросу о 35-ти часовой рабочей неделе представляются непримиримыми. Менеджеры DB обращают внимание на уже имеющийся дефицит опытных машинистов, который станет еще более острым в случае сокращения их рабочего времени.

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