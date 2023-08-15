Немецкие биркенштоки: антимода выходит на Нью-Йоркскую биржу

Культовые немецкие сандалии носит даже Барби в новом фильме. Если вы еще никогда не задумывались о том, чтобы купить биркенштоки, то вы безнадежно отстали от моды.

Слово "биркенштоки" - уже практически синоним к слову "сандалии". Но это еще и название известного на весь мир производителя удобной обуви для лета. Немецкая компания Birkenstock долгое время считалась "чемпионом в среднем весе", занимающим лидирующие позиции в своей нише. И вот теперь, незадолго до 250-летнего юбилея компании, планируется IPO: уже в сентябре Birkenstock собирается выйти на Нью-Йоркскую биржу.

Семейное предприятие Биркенштоков готовится к IPO

Идея изготовить ортопедическую подошву из пробки пришла Конраду Биркенштоку (Konrad Birkenstock) в начале XX века. А вот само предприятие было основано в 1774 году. Именно эти сандали, которые не выходят из моды, и проложили семейному предприятию путь на Олимп бизнеса.

До 2013 года это было традиционное семейное предприятие, которым управляло уже шестое поколение. 10 лет назад в фирму пришли управленцы извне. В 2021 году семья продала контрольный пакет акций предприятию венчурного и частного капитала L Catterton - инвесткомпании, контролируемой французским бизнесменом-миллиардером Бернаром Арно. Детали сделки неизвестны, но, по некоторым источникам, ее стоимость могла составить около четырех миллиардов евро. В настоящий момент стоимость компании оценивается в 5,45 - 9,1 миллиарда евро. Выход на биржу не только делает компанию известной и придает статус, в чем Birkenstock явно не нуждается, но и открывает доступ к капиталу.

Сандалии Birkenstock - как антимода

Сандалии фирмы Birkenstock считаются экологически чистой обувью, ведь их изготовляют из природных материалов. Это - одна из причин большой популярности биркенштоков. Другая причина - оригинальный дизайн, который сегодня особенно нравится молодежи. Изначально эта обувь была популярна среди хиппи и немцев, носящих сандалии с носками.

Однако компании удалось сделать из своего продукта культовый объект моды. Руководство фирмы еще в начале 2000-х совершило очень удачный маркетинговый ход: оно "украсило" свои сандалии именем знаменитой немецкой фотомодели Хайди Клум(Heidi Klum). Сегодня Birkenstock является глобально оперирующим предприятием. Его продукция продается в более чем 100 странах. С немецким производителем сандалий работают бренды класса "люкс" - Dior, Valentino, Jil Sander и Manolo Blahnik.

В январе 2003 года вышла новая коллекция - "Birkenstock styled bei Heidi Klum" Фото: Matt Mc Cabe/dpa/picture-alliance

Переход на удаленку во время пандемии стал еще одним фактором, подтолкнувшим рост продаж. Многие приобрели себе удобную обувь, оказавшись в хоум-офисе. А за последние недели рост продаж сандалий можно объяснить решением исполнительницы главной роли Марго Робби в ставшем уже хитом фильме "Барби" надеть сандалии немецкого производства - конечно же, розового цвета!

Однако, даже несмотря на то, что биркенштоки уже стали массовым явлением моды и непременной деталью в гардеробе любого уважающего себя модника, они по-прежнему олицетворяют собой четкий стейтмент. "Эта обувь - антимода, это стейтмент о том, что я не интересуюсь модой", - говорит Эллисон Стюарт-Эллен, исполнительный директор International Marketing Partners, специалиста в области маркетинга со штаб-квартирой в Лондоне.

Новый завод и рабочие места в Германии

На немецкоязычном сайте компании цены на мужские модели варьируются от 40 до 260 евро. И это далеко не предел! Цена на эксклюзивные модели может превышать и тысячу евро. Детская обувь стоит от 30 евро и дороже. Немецкие сандалии сегодня доступны в любых вариантах: в классическом - из кожи и с подошвой из пробки, но также и из синтетических материалов.

Сандалии Birkenstock Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Производством сандалий компания не ограничилась: сегодня ее ассортимент охватывает не только обувной сегмент, но и косметику, а также кровати и матрацы. Эксперт из Лондона подчеркивает, что Birkenstock - больше, чем сандалии. Это - стиль жизни. "Если человек любит эту обувь, то он фанат в целом того, что олицетворяет собой бренд, а не только функциональности этой обуви", - считает эксперт. Вполне можно себе представить, что Birkenstock может диверсифицировать свой бизнес - например, примерить на себя такую отрасль туризма, как активный вид отдыха. Однако Стюарт-Эллен предостерегает от необдуманных шагов и кардинальных изменений: "Лучше оставаться в той сфере бизнеса, которую они уже хорошо освоили, не давать сбить себя с толку и сосредоточить все свои усилия на производстве обуви".

С 2014 года оборот компании увеличивается очень быстрыми темпами. Если на тот момент он составлял 273 миллиона евро, по данным статистического ведомства Statista, то в 2020 году оборот уже превысил 730 миллионов евро. Согласно сведениям из новой финансовой отчетности, которую представила компания, в 2022 году оборот превысил уже миллиардный рубеж и составит 1,24 миллиарда евро.

Объем производства оценить сложно: по оценкам экспертов, в год компания производит около 30 миллионов пар обуви. Осенью 2023 года должно открыться новое производство, в которое было инвестировано 120 миллионов евро - недалеко от границы с Польшей, в небольшом городе Пазевальке, проживает в котором не больше 10 тыс. человек.

Всего на Birkenstock сегодня работают около 5500 сотрудников, 95 процентов - в самой Германии. Продукция марки Birkenstock выпускается только на немецких предприятиях. В отличие от многих немецких компаний, эта фирма не стала переносить производство в страны с дешевой рабочей силой и более низкими производственными издержками. Так что продукция на все 100 процентов Made in Germany, и в данном случае можно по праву говорить об "истинно немецком" качестве изделий.

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