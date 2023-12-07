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Немецкие аэропорты оказались далеко не лучшими в мире

Максим Нелюбин
7 декабря 2023 г.

В рейтинге сервиса AirHelp лучший немецкий аэропорт находится в начале четвертой десятки. При этом самый крупный аэропорт Германии оказался на последнем месте в десятке немецких аэропортов.

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Дортмунд
Аэропорт Дортмунда в Рурской областиФото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Портал по защите прав потребителей на авиационном транспорте AirHelp опубликовал результаты своего исследования 2023 года о качестве сервиса и показателях точности аэропортов в мире.

В целом рейтинг AirHelp Score состоит из почти двухсот позиций. В первую тройку лучших вошли Международный аэропорт Маскат в Омане, набравший 8,54 пункта из десяти возможных. Далее следуют Международный аэропорт Ресифи (8,49) в Бразилии и Международный аэропорт Кейптауна (8,48) в ЮАР.

На последних местах оказались Аэропорт Лондон-Гатвик (6,43), Международный аэропорт Мальты (6,39) и Международный аэропорт Банджармасин Сямсудин Нур в Индонезии (6,39).

Как указывается в отчете, для составления рейтинга были собраны статистические данные о пунктуальности рейсов, а также опрошены пассажиры, которых попросили оценить работу персонала, время ожидания, чистоту, возможности перекусить и заняться шоппингом.

Аэропорт Дортмунда
Зал вылетов в аэропорту ДортмундаФото: Lueger/Caro/picture alliance

Немецкие аэропорты в рейтинге AirHelp Score

При этом самый крупный аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне набрал 6,86 пункта и оказался в общем международном рейтинге на 175-й позиции и на последнем месте в десятке немецких аэропортов. Лучшим в Германии стал небольшой аэропорт Дортмунда, который занял 41-е место (7,89 пункта).

В целом места немецких аэропортов распределились следующим образом:

1. Дортмунд (Flughafen Dortmund) / 41 
2. Штутгарт (Flughafen Stuttgart) / 44
3. Дюссельдорф (Flughafen Düsseldorf International) / 46
4. Гамбург (Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen) / 63
5. Бремен (Flughafen Bremen) / 92
6. Кельн/Бонн (Flughafen Köln-Bonn) / 99
7. Мюнхен (Internationaler Flughafen München) / 116
8. Ганновер (Flughafen Hannover) / 118
9. Берлин-Бранденбург (Flughafen Berlin-Brandenburg) / 123
10. Франкфурт-на-Майне (Internationaler Flughafen Frankfurt) / 175

Аэропорт Дортмунда
Среди постоянных пассажиров аэропорта Дортмунда - футболисты здешней команды "Боруссия". Эрлинг Холанн, делающий селфи, в 2019-2022 годах выступал за дортмундский клуб. Сейчас играет за "Манчестер"Фото: David Inderlied/picture alliance/dpa

Дортмунд и Франкфурт

Расположенный в Рурской области, лучший немецкий аэропорт, по версии международного рейтинга AirHelp Score, принадлежит к числу небольших региональных аэропортов в Германии. Основными перевозчиками здесь являются бюджетные авиакомпании. Ежегодное число пассажиров составляет около 2,5 миллиона человек. Он получил 8 пунктов за точность, 7,8 пункта за сервис и 7,7 пункта за магазины и рестораны.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне значительно подвел показатель точности - 6,3 пункта из десяти возможных. За сервис он получил 7,5 пункта, за магазины и рестораны - 7,8 пункта. В 2022 году здесь обслужили почти 50 миллионов пассажиров. В рекордный 2019 год до начала пандемии - более 70 миллионов.

Раннее в 2023 году перед началом сезона летних отпусков портал AirHelp опубликовал данные своего другого исследования, которое целиком было посвящено Германии и основывалось на оценках и отзывах пассажиров в сервисе Google. В этом рейтинге первое место поделили аэропорты в Мюнстере, Фридрихсхафене и Нюрнберг. Франкфурт-на-Майне оказался на пятой позиции, Дортмунд попал в число четырех аэропортов на седьмом месте вместе с Гамбургом, Дюссельдорфом и Ганновером.

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