Неизвестные напали на генконсульство Турции в Ганновере

В Германии начато расследование по факту нападения на генеральное консульство Турции в городе Ганновер. Как сообщила полиция в среду, 27 марта, неизвестные атаковали здание диппредставительства накануне вечером.

Несмотря на то, что здание охраняла полиция, около 20 человек бросали в него камни и били оконные стекла железными прутьями. Преступники скрылись, когда прибыли дополнительные силы полиции.

Полиция подозревает связь нападения с протестами курдов, прошедшими в тот же день в Ганновере, во время которых начались беспорядки. В данный момент выясняется, были ли нападавшие участниками митинга. Поводом для демонстрации стали столкновения между турками и курдами в Бельгии в минувшие выходные.

Правительство ФРГ осудило атаку

Правительство Германии самым решительным образом осудило нападение на турецкое генеральное консульство. "Насилию любого рода нет места в нашем обществе, - заявил представитель министерства иностранных дел на пресс-конференции в Берлине в среду. - Мы, естественно, поддерживаем контакт с турецкой стороной по этому вопросу, и мы надеемся, что виновные будут быстро выявлены и привлечены к ответственности"

Анкара обвинила в атаке сторонников Курдской рабочей партии (КРП), которая официально признана террористической организацией Турцией, Евросоюзом и США. После инцидента МИД Турции связался с представителями немецких властей и напомнил, что они "несут ответственность за безопасность наших граждан и дипломатических объектов".

Германские МИД и МВД в свою очередь заявили, что у них пока нет информации об организаторах нападения, сославшись на продолжающееся расследование.

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