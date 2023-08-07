Немец выиграл 117 миллионов и узнал об этом случайно

Изменив тактику игры в лотерею, житель Гамбурга стал миллионером. Некоторые числа ему подсказали друзья. А о своей удаче он узнал случайно - из СМИ.

В субботу утром 36-летний мужчина, знакомясь в интернете с новостями, случайно увидел сообщение о том, что неизвестный житель Гамбурга выиграл в лотерею Eurojackpot огромную сумму. При этом ему показались знакомыми некоторые цифры, названные в качестве угаданных и победивших. Когда он проверил свои записи, оказалось, что именно ему удалось сорвать многомиллионный джекпот. Он долго не мог поверить в реальность происходящего и несколько раз перепроверял комбинацию цифр. Его сомнения рассеялись только после того, как с ним связались официальные представители онлайн-платформы, на которой он играл.

Некоторые подробности этой истории рассказал немецкому агентству печати dpa Хельмут Беккер (Helmut Becker), председатель правления Zeal, материнской компании онлайн-провайдера Lotto24, на которой проводился розыгрыш.

Удачу принесла смена тактики

Перед этим Беккер, по его словам, пообщался с победителем лично по телефону, и тот пожелал остаться анонимным. Компания поддержала его решение, и в целом советует людям, выигравшим крупные суммы денег, не разглашать свои личные данные: "Иначе у вас может резко появиться много новых "друзей", которые будут от вас чего-то хотеть, или финансовых консультантов, которые будут вас раздражать навязыванием своих бизнес-планов".

Выигрыш в лотерею в Германии не облагается налогом Фото: Winfried Rothermel/picture alliance

Также Беккер сообщил прессе, что до сих пор победитель рассказал о своей удаче лишь двум своим лучшим друзьям - чтобы поделиться радостью и разрядиться от волнения. Несмотря на многомиллионную сумму, он "сейчас не собирается полностью менять свою жизнь, а хочет продолжать работать, чтобы все оставалось как раньше". Сначала он спокойно обдумает, что делать с этими деньгами, куда их вложить. В ближайшее время он только, вероятно, купит себе новую машину и подарки для друзей.

Кроме того стало кое-что известно о стратегии, благодаря которой мужчина за ночь стал намного богаче. Оказалось, что он играл с одними и теми же числами уже пять лет. Но на этот раз он решил использовать новые, и выбрал цифры, окружавшие его в повседневной жизни, и те, которые назвали ему друзья. В результате принесли удачу номера 3, 17, 19, 32, 38, 6 и 7. Перед этим в последних десяти розыгрышах лотереи не было ни одного крупного выигрыша. На сегодняшний день это самый крупный выигрыш в лотерею Eurojackpot в Гамбурге.

Счастливчик пока не получил свой выигрыш - для этого ему нужно сначала пройти идентификацию личности в соответствии с установленной процедурой, и только после этого деньги будут перечислены на его счет в течение двух недель.

Теоретически можно выиграть еще больше

В прошлом году в Германии появилось 187 новых лотерейных миллионеров. Это на шесть человек больше, чем годом ранее. 117 миллионов - еще не самая большая сумма, с которой пришлось расстаться организаторам лотерей. Рекорды были в ноябре прошлого и в июне этого года - по 120 миллионов евро. Деньги достались игрокам из Берлина и из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Eurojackpot - это европейская лотерея, в которой принимают участие 18 стран и которая координируется Westlotto из немецкого Мюнстера. Розыгрыши проводятся в Хельсинки. Весной прошлого года страны-участницы несколько изменили правила в связи с десятилетней годовщиной существования этой организации. Так, наряду с пятницей был введен еще один день розыгрыша, вторник, и был увеличен лимит максимально возможной суммы выигрыша: с 90 до 120 миллионов евро.

В 2022 году немцы потратили на лотереи в общей сложности 7,97 млрд евро, что на 0,9 процентов больше, чем годом ранее. Если же говорить об общей сумме выигрышей по всей Германии, то она составила в прошлом году 3,9 миллиарда евро. Выигрыш в лотерею в Германии не облагается налогом. В то же время следует помнить, что вероятность угадать правильные цифры в Eurojackpot составляет 1 к 140 миллионам.