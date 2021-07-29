Немка выиграла в лотерею 33 миллиона евро. И случайно узнала об этом

Несколько недель в кошельке лежат 33 миллиона евро, но вы об этом не знаете?! Такие вот счастливые курьезы случаются на самом деле.
Жительница Германии неделями носила в сумочке выигрышный лотерейный билет на 33 миллиона евро, не подозревая о том, как широко ей улыбнулась фортуна. У выигрывшей, по ее словам, "до сих пор кружится голова" при мысли о том, какой куш она сорвала.
45-летняя женщина, имя которой не называется, стала единственным победителем тиража, проведенного в Германии 9 июня, сообщают организаторы лотереи Lotto Bayern. Она правильно угадала все семь полей на лотерейном билете стоимостью 1,20 евро, но о своем многомиллионном выигрыше узнала лишь тогда, когда решила купить новый билет.
Lotto Bayern цитирует слова женщины: "У меня до сих пор кружится голова при мысли о том, что я беспечно носила почти 33 миллиона евро в своей сумочке в течение нескольких недель".
Теперь она поклялась никогда больше не играть в лотерею и намерена вложить деньги в строительство собственного энергосберегающего дома с садом где-нибудь на природе. Она также хочет инвестировать в более здоровый образ жизни для своей семьи. Счастливица добавила, что выигрыша "более чем достаточно для моего мужа, моей дочери и меня", так что в будущем ей не придется играть снова. "Теперь я с удовольствием уступаю место другим игрокам и желаю им такой же удачи, какая была у меня", - сказала победительница.
По данным Lotto Bayern, обладательница 33-миллионного джекпота выбрала лотерейные номера интуитивно. Это второй по величине выигрыш в 75-летней истории лоттереи Lotto Bayern и, по данным компании, единственный в призовой категории "шесть правильных номеров + правильный суперномер".
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