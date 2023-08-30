Немцы жалуются на ухудшение качества школьного образования

Лишь 27 процентов опрошенных дают школьному образованию оценку "отлично" или "хорошо". Почти 80 процентов полагают, что качество образования ухудшилось из-за пандемии коронавируса.

Качество школьного образования в Германии, согласно опросу, продолжает ухудшаться. Лишь 27 процентов респондентов готовы оценить качество обучения в немецких школах на "отлично" и "хорошо", следует из обнародованных в среду, 30 августа, результатов опроса "Барометр образования", проведенного социологическим институтом ifo.

79 процентов взрослых участников опроса считают, что качество школьного образования в Германии ухудшилось из-за пандемии коронавируса. "Это тревожные результаты. Мы должны срочно решить проблемы школ, и немцы тоже готовы к этому", - заявил представитель ifo Лудгер Вёсман (Ludger Wößmann).

Проблемы немецких школ

77 процентов немцев считают серьезной проблемой нехватку учителей, 68 процентов - нехватку финансовых средств для школ, 66 процентов - косность системы, препятствующей нововведениям, 61 процент - пробелы в образовании в результате пандемии и 57 процентов - неудовлетворительную санацию школьных зданий.

Почти две трети опрошенных выступают за замену контрольных работ по математике и немецкому языку едиными общегерманскими сравнительными тестами и введение единых выпускных экзаменов. В то же время подавляющее большинство (73 процента) выступает против отмены школьных оценок и 78 процентов - против предложения не оставлять плохо успевающих на второй год.

Согласно результатам другого исследования, проведенного лоббистской группой "Инициатива новая социальная рыночная экономика" (INSM), уровень образования в немецких школах за последние десять лет резко снизился. Особенно негативно респонденты оценивают ситуацию по таким показателям, как качество школ, обучения и интеграцияв школьную систему детей из семей, в которых не говорят по-немецки, или же семей с низкими уровнем образования.

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