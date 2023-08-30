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Немцы жалуются на ухудшение качества школьного образования

Сергей Ромашенко
30 августа 2023 г.

Лишь 27 процентов опрошенных дают школьному образованию оценку "отлично" или "хорошо". Почти 80 процентов полагают, что качество образования ухудшилось из-за пандемии коронавируса.

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В средней школе Гамбурга
В средней школе ГамбургаФото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Качество школьного образования в Германии, согласно опросу, продолжает ухудшаться. Лишь 27 процентов респондентов готовы оценить качество обучения в немецких школах на "отлично" и "хорошо", следует из обнародованных в среду, 30 августа, результатов опроса "Барометр образования", проведенного социологическим институтом ifo.

79 процентов  взрослых участников опроса считают, что качество школьного образования в Германии ухудшилось из-за пандемии коронавируса. "Это тревожные результаты. Мы должны срочно решить проблемы школ, и немцы тоже готовы к этому", - заявил представитель ifo Лудгер Вёсман (Ludger Wößmann).

Проблемы немецких школ

77 процентов немцев считают серьезной проблемой нехватку учителей, 68 процентов - нехватку финансовых средств для школ, 66 процентов - косность системы, препятствующей нововведениям, 61 процент - пробелы в образовании в результате пандемии и 57 процентов - неудовлетворительную санацию школьных зданий.

Почти две трети опрошенных выступают за замену контрольных работ по математике и немецкому языку едиными общегерманскими сравнительными тестами и введение единых выпускных экзаменов. В то же время подавляющее большинство (73 процента) выступает против отмены школьных оценок и 78 процентов - против предложения не оставлять плохо успевающих на второй год.

Согласно результатам другого исследования, проведенного лоббистской группой "Инициатива новая социальная рыночная экономика" (INSM), уровень образования в немецких школах за последние десять лет резко снизился. Особенно негативно респонденты оценивают ситуацию по таким показателям, как качество школ, обучения и интеграцияв школьную систему детей из семей, в которых не говорят по-немецки, или же семей с низкими уровнем образования.

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