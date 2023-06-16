Директора немецких школ все чаще мечтают об увольнении

Если верить социологам, то директора школ - одна из самых тяжелых профессий в Германии. Они даже уволиться не могут - заменить их просто некем.

Каждый четвертый директор школы в Германии хотел бы уволиться. Таков главный вывод доклада о положении дел в руководстве немецких школ Schulleitungsmonitor Deutschland, подготовленного группой исследователей по заказу фонда Wübben Stiftung Bildung. Доклад был представлен в среду, 14 июня.

Директора перерабатывают и жалуются на условия труда

Если верить данным исследователей, директор школы в Германии на данный момент является одной из самых сложных и неблагодарных профессий. Во-первых, директора страшно перерабатывают - 89 процентов указали, что они "часто" или даже "очень часто" работают больше, чем положено по контракту. А 78 процентов утверждают, что их беспокоят по рабочим вопросам и в свободное время.

Во-вторых, ситуация ухудшается: число директоров, которые хотели бы уволиться, выросло на восемь процентов за последние четыре года. Самая распространенная причина - недостаточная поддержка со стороны образовательных управлений. Я люблю свою работу, "но меня раздражает, что у нас нет условий, которые нам нужны, - говорит директор начальной школы Клаус Хагге (Klaus Hagge) из Дуйсбурга. - Так что я хорошо понимаю коллег, которые говорят: с меня хватит".

В школе, в которой работает Хагге, учатся 372 ребенка, 93 процента которых - с "миграционной историей": либо они сами, либо, по крайней мере, один из родителей приехали в Германию из другой страны. В конце концов, немецкие школы из-за россиийской агрессии в течение года приняли более 200 тысяч детей из Украины, а это - масса новых организационных деталей.

Если верить докладу, почти неизменными спутниками этой работы является недостаток сна, пищевые нарушения и постоянная усталость - вплоть до выгорания.

Пятая часть директоров уйдет на пенсию - их некем заменить

Все это сопровождается тем, что директоров попросту некем заменить. В следующие годы пятая часть директоров немецких школ должна уйти на пенсию, а большого интереса к этой работе не наблюдается.

По словам одного из авторов доклада Пьера Туловицки (Pierre Tulowitzki), около трети директоров не обладают необходимым образованием и являются "мотивированными любителями", которым приходится самостоятельно получать необходимые знания на рабочем месте - в процессе.

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