Немцы впервые демократически выбрали любимую птицу (фото)

В Германии отмечают 50-летие экологической программы "Птица года". В связи с юбилеем птицу назвали не эксперты кулуарно, а выбрали на всенародном голосовании.
Штутгарт / Латцен • Ровно 50 лет назад, 22 марта 1971 года, в Германии впервые была названа "Птица года" (Vogel des Jahres) - немецкие экологи приступили в осуществлению новой кампании, острая необходимость в которой тогда возникла в связи с катастрофическим сокращением популяции сапсанов (Wanderfalken) - хищных птиц из семейства соколиных. На всей территории тогдашней ФРГ потомство выводили всего лишь несколько пар.
Главной причиной стало широкое применение в сельском хозяйстве инсектицида ДДТ. По пищевой цепочке яд попадал в организм этих хищных птиц, из-за чего скорлупа яиц сапсанов становилась слишком тонкой и хрупкой. Птенцов, которые все же вылуплялись, часто похищали из гнезд браконьеры для использования в птичьих шоу и на соколиной охоте. Орнитологам даже приходилось охранять эти места - дежурить в лесу около последних гнезд круглосуточно.
Усилия защитников природы тогда увенчались успехом. Внимание общественности к ситуации было привлечено, поэтому программу решили продолжить. Одновременно летом 1971 года правительство ФРГ объявило о намерении запретить использование ДДТ, дискуссия о чем как в самой Западной Германии, так и других странах Европы и мира велась уже несколько лет - конечно же, не только из-за вымирания сапсанов, но эти птицы послужили здесь наглядным примером опасности этого вещества для экосистем и всего живого в целом.
Следующими "Птицами года" в Германии стали домовый сыч (Steinkauz), обыкновенный или голубой зимородок (Eisvogel) и городская ласточка (Mehlschwalbe). До сих пор решения принимали эксперты, но по случаю 50-летнего юбилея программы немецкие экологи впервые предложили сделать выбор всем немецким любителям птиц. В целом в двух турах голосования приняло участие 455 тысяч человек. Почти 130 тысяч - в предварительном отборе и более 325 тысяч - в финальном голосовании по списку из десяти кандидатов, о чем мы рассказывали.
В итоге первое место и звание самой любимой птицы в Германии заняла малиновка (Rotkehlchen), набравшая 17,4 процента - 59338 голосов. Пернатым вице-чемпионом национального конкурса стала деревенская ласточка или ласточка-касатка (Rauchschwalbe) - 15,3 процента (52410 голосов). Бронзовым призером - чибис (Kiebitz), получивший 12,6 процента (43227 голосов).
Малиновка уже была в Германии "Птицей 1992 года". Сейчас популяция стабильна и не находится под угрозой. По оценкам орнитологов, здесь насчитывается от 3,4 до 4,3 миллиона пар малиновок, выводящих потомство.
Главным предвыборным лозунгом малиновок, если можно так сказать, стал призыв разнообразить частные и общественные сады - сажать там, например, больше растений-медоносов для пчел и других насекомых или кустарников, плодами которых могут питаться разные птицы.
В последние годы в Германии стали популярны так называемые каменные садыперед домами - безжизненные пространства, за которыми не надо регулярно ухаживать. В некоторых немецких городах и коммунах устраивать новые такие экологически бесполезные сады уже запретили.
В связи с огромным успехом идеи и большой активностью избирателей жюри программы решило изменить порядок определения "Птицы года" в будущем. Отныне эксперты будут готовить список из пяти кандидатов по своем усмотрению - в зависимости от ситуации и угроз тем или иным видам. Финальный выбор будут делать любители природы - все желающие в ходе онлайн-голосования.
Да, кстати, как обстоят дела у сапсанов, с которых все и начиналось полвека назад? Эти соколы чувствуют себя в Германии очень даже хорошо. Популяция составляет сейчас от 1500 до 1700 пар.
Смотрите также:
На таких плавучих платформах, засыпанных гравием, речные чайки смогут спокойно выводить потомство - подальше от енотов и других форс-мажоров.
Обычно аисты в Германии могут быть уверены в неприкосновенности своих гнезд, но все же случаются вынужденные исключения.
В мире насчитывается шесть видов лебедей. В Германии потомство выводят лебеди-шипуны и лебеди-кликуны. Малые лебеди прилетают сюда на зимовку. Есть здесь и черные лебеди.
В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау.