Немцы впервые демократически выбрали любимую птицу (фото)

Штутгарт / Латцен • Ровно 50 лет назад, 22 марта 1971 года, в Германии впервые была названа "Птица года" (Vogel des Jahres) - немецкие экологи приступили в осуществлению новой кампании, острая необходимость в которой тогда возникла в связи с катастрофическим сокращением популяции сапсанов (Wanderfalken) - хищных птиц из семейства соколиных. На всей территории тогдашней ФРГ потомство выводили всего лишь несколько пар.

Как спасали сапсанов

Главной причиной стало широкое применение в сельском хозяйстве инсектицида ДДТ. По пищевой цепочке яд попадал в организм этих хищных птиц, из-за чего скорлупа яиц сапсанов становилась слишком тонкой и хрупкой. Птенцов, которые все же вылуплялись, часто похищали из гнезд браконьеры для использования в птичьих шоу и на соколиной охоте. Орнитологам даже приходилось охранять эти места - дежурить в лесу около последних гнезд круглосуточно.

Сапсан в небе над Лейпцигом

Усилия защитников природы тогда увенчались успехом. Внимание общественности к ситуации было привлечено, поэтому программу решили продолжить. Одновременно летом 1971 года правительство ФРГ объявило о намерении запретить использование ДДТ, дискуссия о чем как в самой Западной Германии, так и других странах Европы и мира велась уже несколько лет - конечно же, не только из-за вымирания сапсанов, но эти птицы послужили здесь наглядным примером опасности этого вещества для экосистем и всего живого в целом.

Юбилей немецких "Птиц года"

Следующими "Птицами года" в Германии стали домовый сыч (Steinkauz), обыкновенный или голубой зимородок (Eisvogel) и городская ласточка (Mehlschwalbe). До сих пор решения принимали эксперты, но по случаю 50-летнего юбилея программы немецкие экологи впервые предложили сделать выбор всем немецким любителям птиц. В целом в двух турах голосования приняло участие 455 тысяч человек. Почти 130 тысяч - в предварительном отборе и более 325 тысяч - в финальном голосовании по списку из десяти кандидатов, о чем мы рассказывали.

В итоге первое место и звание самой любимой птицы в Германии заняла малиновка (Rotkehlchen), набравшая 17,4 процента - 59338 голосов. Пернатым вице-чемпионом национального конкурса стала деревенская ласточка или ласточка-касатка (Rauchschwalbe) - 15,3 процента (52410 голосов). Бронзовым призером - чибис (Kiebitz), получивший 12,6 процента (43227 голосов).

Тройка самых любимых птиц в Германии. Фотографии

Малиновка

Деревенские ласточки

Чибис

Малиновка уже была в Германии "Птицей 1992 года". Сейчас популяция стабильна и не находится под угрозой. По оценкам орнитологов, здесь насчитывается от 3,4 до 4,3 миллиона пар малиновок, выводящих потомство.

Главным предвыборным лозунгом малиновок, если можно так сказать, стал призыв разнообразить частные и общественные сады - сажать там, например, больше растений-медоносов для пчел и других насекомых или кустарников, плодами которых могут питаться разные птицы.

В последние годы в Германии стали популярны так называемые каменные садыперед домами - безжизненные пространства, за которыми не надо регулярно ухаживать. В некоторых немецких городах и коммунах устраивать новые такие экологически бесполезные сады уже запретили.

Программа "Птица года" в Германии. Новые правила

В связи с огромным успехом идеи и большой активностью избирателей жюри программы решило изменить порядок определения "Птицы года" в будущем. Отныне эксперты будут готовить список из пяти кандидатов по своем усмотрению - в зависимости от ситуации и угроз тем или иным видам. Финальный выбор будут делать любители природы - все желающие в ходе онлайн-голосования.

P.S.

Да, кстати, как обстоят дела у сапсанов, с которых все и начиналось полвека назад? Эти соколы чувствуют себя в Германии очень даже хорошо. Популяция составляет сейчас от 1500 до 1700 пар.

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